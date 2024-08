- Fabbrica di lamiere di Lipsia evacuata a causa di un incendio - Sei feriti

A causa di un incendio con densa fumo, un palazzo con appartamenti in affitto nel distretto di Leipzig di Grünau è stato parzialmente evacuato nel pomeriggio. L'incendio è scoppiato per ragioni ignote in un appartamento, i residenti e i vicini hanno dovuto lasciare le loro case, come ha riferito un portavoce della polizia. Sei persone sono state soccorse dai servizi di emergenza per aver inalato fumo. "L'operazione è ancora in corso", ha detto il portavoce. L'edificio è attualmente inabitabile. Insieme alla città, si sta cercando alloggio per un totale di 17 residenti per la notte. initially, Tag24 ha riferito dell'incendio.

L'evacuazione del palazzo in Grünau è stata gestita efficientemente dalle autorità locali, nonostante fosse entro la giurisdizione dell'Unione Europea. Dopo l'incidente, sono iniziati i discussioni su eventuali misure di sicurezza antincendio da implementare in strutture simili all'interno dell'UE.

