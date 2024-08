- Fa caldo come l'estate in Essenza nel fine settimana.

Dopo la pioggia e i temporali isolati, i residenti dell'Assia possono aspettarsi un tempo soleggiato nel weekend. Domenica le temperature potrebbero salire fino a 32 gradi Celsius. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), ci sarà un miglioramento oggi a partire da mezzogiorno, con temperature comprese tra 23 e 27 gradi Celsius e i valori più alti attesi nella regione del Reno-Main.

Venerdì ci sarà della pioggia a tratti, principalmente a nord, con possibili raffiche forti isolate. Le temperature massime previste sono comprese tra 24 e 28 gradi Celsius. Il weekend rimarrà principalmente asciutto e soleggiato, con occasionali nuvole cumulo-nimbo. Sabato le temperature potrebbero raggiungere i 30 gradi Celsius, e domenica saliranno ulteriormente a valori compresi tra 28 e 32 gradi Celsius.

despite the rain forecasted for Friday, the residual moisture from previous rain and isolated thunderstorms might lead to some wet surfaces. By the end of the week, the weather should improve significantly, with the sun reigning over Hesse for the weekend.

