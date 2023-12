I punti salienti della storia

F1: Nico Rosberg conquista il titolo mondiale nel teso finale del GP di Abu Dhabi

Rosberg vince il primo titolo mondiale di F1 ad Abu Dhabi

Una stagione da record decisa all'ultimo GP

Doveva finire sul podio per garantirsi il suo primo titolo piloti e per sconfiggere il compagno di squadra della Mercedes, Lewis Hamilton, ma Rosberg è arrivato secondo dietro al britannico in una gara molto tesa, svoltasi domenica sul circuito di Yas Marina.

Hamilton aveva suggerito prima della gara che le sue probabilità di ribaltare il vantaggio di 12 punti di Rosberg verso Abu Dhabi erano "piuttosto impossibili" e così si è dimostrato, ma il tre volte campione del mondo ci ha provato fino alla fine.

Leggi: Amanda Davies riflette sulla stagione 2016

In testa alla gara dall'inizio alla fine, Hamilton ha rallentato il ritmo nelle ultime fasi, contro la volontà del suo team Mercedes, consentendo a un gruppo di inseguitori guidato da Sebastian Vettel e Max Verstappen di raggiungere il secondo classificato Rosberg.

Hamilton aveva bisogno che il suo grande rivale arrivasse quarto o più in basso per conservare il titolo, ma Rosberg ha tenuto duro, respingendo l'avanzata di Vettel negli ultimi tre giri della gara, mentre Max Verstappen della Red Bull non era molto lontano in quarta posizione.

Leggi: Classifica F1 2016

Per Rosberg, che nelle ultime due stagioni ha fatto da spalla a Hamilton, il primo titolo mondiale è stato una ricca ricompensa per la sua perseveranza.

Guarda: Cinque momenti salienti di The Circuit della CNN

Il tedesco ha vinto le prime quattro gare della stagione e ha accumulato un vantaggio di 43 punti su Hamilton, ma il britannico ha reagito: alla pausa estiva, Hamilton aveva trasformato il deficit in un vantaggio di 19 punti.

Quando i piloti sono tornati per la seconda parte a settembre, Rosberg è stato il più veloce ad uscire dai blocchi, vincendo le prime tre gare e poi il Gran Premio del Giappone per avvicinarsi al titolo, solo che Hamilton ha montato una valorosa carica tardiva vincendo le ultime quattro gare della stagione.

La storia della stagione 2016 di F1

Sul podio Rosberg ha festeggiato, ma ha anche provato un palpabile sollievo riflettendo sull'emulazione di suo padre, Keke Rosberg, che ha vinto il suo unico titolo mondiale nel 1982.

"Gli ultimi giri non sono stati piacevoli", ha detto Rosberg prima di rendere omaggio alla moglie Vivian e alla figlia di un anno Alaia per il loro sostegno.

"Sono molto, molto orgoglioso di aver compiuto la stessa impresa di mio padre: sarà emozionante vederlo", ha aggiunto.

Solo un'altra famiglia in F1 può vantare padre e figlio campioni del mondo: nel 1996 il britannico Damon Hill ha seguito le orme del padre Graham, due volte campione del mondo (1962 e 1968).

Fenomenale

Per Rosberg è stato anche un momento da assaporare dopo anni di distacco da Hamilton, risalenti all'infanzia quando correvano sui go-kart.

"Corro contro di lui da sempre e lui è sempre riuscito a farmi perdere il titolo, anche quando eravamo piccoli sui go-kart", ha detto Rosberg ai giornalisti.

"È un pilota straordinario e uno dei migliori della storia. È incredibilmente speciale batterlo perché il suo livello è così alto e questo rende (la vittoria del titolo mondiale) molto più soddisfacente... e gli ho portato via il campionato del mondo. È semplicemente fenomenale".

Guarda: Le auto di F1 più veloci nel 2017

Hamilton, nel frattempo, ha difeso la sua tattica di non correre sempre alla massima velocità durante la gara decisiva di domenica.

"Ho cercato di aiutarmi perché non stavo ricevendo alcun aiuto da nessun'altra parte", ha detto Hamilton ai giornalisti.

"Fortunatamente non ho messo in difficoltà Nico o altri, non ho danneggiato la squadra - abbiamo comunque ottenuto una doppietta - quindi tutti dovrebbero essere contenti e credo di aver fatto tutto quello che potevo nei limiti della ragionevolezza".

Anche se il britannico non ha vinto il titolo, ha concluso il 2016 con 10 vittorie contro le nove di Rosberg, portando il totale della sua carriera a 53 vittorie, secondo solo al record di Michael Schumacher (91).

Dite la vostra sulla nostra pagina Facebook

Button e Massa si ritirano

Non c'è stato un finale da favola per Jenson Button, che ha partecipato al suo 305° e probabilmente ultimo Gran Premio.

Un guasto alla sospensione anteriore destra nelle fasi iniziali ha posto fine alla gara del pilota della McLaren al 12° giro, facendo calare il sipario sulla lunga e illustre carriera in F1 del campione del mondo 2009.

"Ho avuto un guasto all'anteriore destra. È così insolito per noi avere un guasto. Ma non mi importa. Non cambia la mia sensazione di chiudere la carriera. Sono molto soddisfatto", ha dichiarato Button all'emittente britannica Channel 4 dopo la sua uscita dalla gara.

Il brasiliano Felipe Massa, invece, ha avuto un ultimo giorno di lavoro leggermente migliore, arrivando nono nella sua 250a e ultima gara di F1.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com