F1: Il tentativo di Vettel di vincere il titolo si spegne dopo un guasto alla candela a Suzuka

La sfida di Vettel in F1 nel 2017 sta svanendo rapidamente

Hamilton apre un vantaggio di 59 punti sul titolo

Il britannico può vincere il titolo piloti al GP degli USA

Ma si scopre che anche il marchio più famoso del motorsport soffre di banali incidenti automobilistici: il guasto alla candela.

La Ferrari ha individuato il problema sulla vettura di Sebastian Vettel pochi minuti prima della gara di domenica, ma i frenetici tentativi di cambiare la candela incriminata sulla griglia di partenza sono falliti e a sei giri dalla fine della gara il pilota tedesco si è ritirato.

È stato l'ultimo colpo alle possibilità di Vettel di vincere il titolo, visto che Lewis Hamilton della Mercedes ha preso la bandiera a scacchi a Suzuka e ha portato il suo vantaggio in campionato a 59 punti quasi inattaccabili a quattro gare dalla fine.

Il DNF di Vettel arriva sulla scia del DNS del suo compagno di squadra Kimi Raikkonen al Gran Premio della Malesia nel fine settimana precedente. Per due settimane consecutive, i meccanici della Ferrari si sono affannati a sistemare la macchina dei loro piloti sulla griglia di partenza.

E per non dimenticare le calamità di Singapore, dove le due Ferrari si sono drammaticamente schiantate l'una contro l'altra e sono uscite dalla gara sotto le luci del Marina Bay Street Circuit.

Gran Premio di Singapore: l'incubo Ferrari regala a Hamilton una vittoria da sogno

Il team ha mantenuto il massimo riserbo sui problemi di Suzuka. Il team principal Maurizio Arrivabene ha rifiutato di parlare con i media dopo la gara in Giappone e non è entrato nei dettagli nei commenti pubblicati sul sito ufficiale della Ferrari.

Nel frattempo, le dichiarazioni pubbliche di Vettel si sono concentrate sul suo desiderio di "proteggere" la squadra dopo l'ultimo fallimento.

"È normale essere critici, soprattutto se le cose vanno male, fa parte del nostro lavoro", ha detto Vettel ai giornalisti.

"Sento di dover proteggere (la squadra) - abbiamo fatto un lavoro incredibile finora. Ovviamente è un peccato per le ultime due gare con i problemi di affidabilità, ma si sa, a volte è così. Ovviamente fa male e siamo tutti delusi", ha aggiunto.

"Ma ora dobbiamo riprenderci, riposare un po' e poi andare a tavoletta per le ultime quattro gare e vedere cosa succede".

L'ultima volta che la Ferrari ha vinto il titolo piloti è stato nel 2007 - Kimi Raikkonen ha battuto Hamilton per un solo punto - e a distanza di un decennio i primi segnali della stagione 2017 erano stati così promettenti per la scuderia italiana.

Hamilton è in ritardo di 14 punti rispetto a Vettel dopo il Gran Premio d'Ungheria, ma probabilmente non basterà nemmeno una "gara a tavoletta" per salvare un campionato che solo cinque settimane fa Vettel aveva perso.

La combinazione tra l'inaffidabilità della Ferrari e il risorgente Lewis Hamilton ha trasformato Vettel da favorito a outsider per la conquista del quinto titolo mondiale.

Dal ritorno dalla pausa estiva della F1, Hamilton ha raccolto 118 punti (quattro vittorie e un secondo posto), mentre Vettel ne ha totalizzati solo 45.

Se Hamilton vincerà il Gran Premio degli Stati Uniti (il 22 ottobre) e Vettel finirà sotto il quinto posto, il campionato sarà finito e l'attesa per la Ferrari continuerà.

"È incredibile... siamo dove siamo", ha detto Hamilton quando gli è stato chiesto di parlare della corsa al titolo e della sfida stentata della Ferrari.

Ero entusiasta di fare una buona gara con Sebastian, come lo ero nell'ultima gara, ma ovviamente lui è stato incredibilmente sfortunato".

"La strada da percorrere è ancora lunga: 100 punti sono tanti. Nella vita può succedere di tutto, quindi devo solo tenere la testa bassa e sperare di continuare a fare questo tipo di prestazioni".

Per la Ferrari e Vettel si tratterà di tenere la testa alta.

