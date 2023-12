Notizie salienti

F1: Il Gran Premio di Francia tornerà nel 2018 dopo 10 anni di pausa

Il Gran Premio di Francia tornerà nel 2018

Il circuito Paul Ricard ha ospitato l'ultima volta la F1 nel 1990

L'ultima volta il GP di Francia si è svolto a Magny-Cours nel 2008

Christian Estrosi, presidente del Consiglio regionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ha annunciato lunedì un accordo quinquennale per il ritorno della F1 sul circuito Paul Ricard, vicino a Marsiglia, nel sud della Francia.

Parlando in una conferenza stampa a Parigi, Estrosi ha salutato il ritorno del circuito come un importante motore di "sviluppo economico e turistico" per la regione, aggiungendo che la gara si terrà "nell'estate del 2018".

Estrosi ha dichiarato che un audit indipendente effettuato dalla società di consulenza Deloitte ha stimato in 30 milioni di euro (32 milioni di dollari) il costo per ospitare la gara, come riportato dall'AFP.

L'ultimo Gran Premio di Francia si è svolto a Magny-Cours nel 2008 e la bandiera a scacchi è stata conquistata da Felipe Massa, recentemente ritiratosi.

Il circuito Paul Ricard, noto anche come Le Castellet, ha ospitato l'ultima gara di F1 nel 1990.

Il pilota francese di F1 Romain Grosjean si è detto "molto felice per i tifosi francesi". Il 30enne, che nel 2016 ha corso per il team statunitense Haas F1, ha anche postato un video messaggio sul suo account Twitter ufficiale.

Il Gran Premio di Francia è stato organizzato per la prima volta a Reims nel 1950, mentre il Paul Ricard ha ospitato 14 gare di F1 tra il 1971 e il 1990, prima che Magny Cours diventasse il circuito preferito.

Michael Schumacher detiene il record di vittorie del GP di Francia con otto, mentre il quattro volte campione del mondo e beniamino di casa Alain Prost ha vinto sei volte tra il 1981 e il 1993.

Negli ultimi anni, il Paul Ricard è stato utilizzato per i test di F1: lo scorso gennaio, infatti, le squadre vi si sono recate per effettuare i test sui pneumatici da bagnato per Pirelli, il fornitore ufficiale di pneumatici di questo sport.

Le gare europee, considerate il cuore di questo sport, sono state messe sotto pressione dal fatto che i capi della F1 hanno aumentato il numero di gare che si svolgono in Asia.

Il Gran Premio d'Austria è tornato in calendario nel 2014 dopo 10 anni di assenza e anche il Gran Premio di Germania è stato ripristinato per la stagione 2016, anche se è stato abbandonato per il 2017.

Monza, sede del Gran Premio d'Italia, si è assicurata un futuro a breve termine alla fine di novembre, siglando un nuovo accordo triennale con il supremo della F1 Bernie Ecclestone per mantenere lo storico circuito che ha ospitato più gare di F1 (66) di qualsiasi altro circuito.

