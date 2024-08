Gara Multisportiva Comprendente Nuoto, Ciclismo e Corsa - "Extremamente eccitato sessualmente": Deichmann e il suo record mondiale di triathlon

Acclamazioni risuonavano incessantemente. Come se avesse appena completato una gara sportiva, Jonas Deichmann, dopo il suo storico giorno di record del mondo, ridacchiava e scambiava qualche battuta con la folla al traguardo di Roth. Una marea di spettatori, alcune centinaia, erano presenti in quella particolare sera di giovedì, segnando il 106° giorno del suo evento di triathlon di resistenza Challenge 120.

Aveva con sé un libro firmato dal precedente detentore del record. "106. Nuovo record del mondo," dichiarò Deichmann, "bello." Il record, che comprendeva 105 triathlon consecutivi, ciascuno composto da 3,8 km di nuoto, 180 km di ciclismo e 42 km di corsa, era stato mantenuto fino al 22 agosto 2024. Il record era stato stabilito da Sean Conway nel 2023.

Il resoconto di Conway della sua impresa, personalizzato da lui, è stato consegnato a Deichmann il giorno prima del suo exploit. "La prima cosa che leggerò una volta concluso il Challenge 120," annunciò Deichmann, anche se il record del mondo ora era suo, le tappe quotidiane monitorate sin dal primo giorno continuavano a svolgersi.

L'obiettivo finale, il gran finale, è previsto per il 5 settembre. Con una passione per l'eccezionale, il 37enne Deichmann, di Stoccarda, ha scelto 120 come suo obiettivo, richiamando la distanza che aveva percorso durante il suo triathlon del mondo da settembre 2020 a novembre 2021.

Durante quel periodo intensivo, aveva trasportato da solo tutta la sua attrezzatura. Deichmann aveva anche pedalato un'impressionante distanza di 5.500 chilometri da New York a Los Angeles e il giorno successivo era tornato a New York. Deichmann si definiva un atleta di resistenza, i suoi occhi erano costantemente attratti dall'inimmaginabile.

I preparativi per il Challenge 120 sono iniziati l'8 maggio. "Quindi otto, nove mesi della mia vita, nient'altro che questo," ha dichiarato Deichmann al traguardo, questa volta con il numero 106, e ha espresso la sua gratitudine alla sua "squadra fantastica".

Dati sul record del mondo: Dalle scarpe da ginnastica alle pause per il bagno

Deichmann ha nuotato finora una distanza impressionante di 402,8 chilometri, circa un terzo della lunghezza del Reno. Deichmann ha pedalato una distanza incredibile di 19.080 chilometri, per confronto, la distanza in linea retta tra Berlino e Tokyo è di circa 8.910 chilometri. Le imprese ciclistiche di Deichmann non sono da sottovalutare; ha accumulato 4.452 chilometri nella sua "piccola corsa".

Deichmann ha utilizzato circa dodici paia di scarpe da corsa e tre tute in neoprene per il nuoto. Per soddisfare i suoi fabbisogni calorici quotidiani, Deichmann consuma circa 10.000 calorie al giorno, il peso equivalente di circa sette chilogrammi di pasta. Ora riesce addirittura a consumare calorie durante le sue pedalate grazie a un'impostazione speciale, ma i carboidrati sono comunque distribuiti in diversi pasti.

Il riposo adeguato è fondamentale per Deichmann, che riesce a fare circa sei ore e mezzo di sonno ogni notte. La sua routine quotidiana inizia alle 7 del mattino con una nuotata nel lago di Rothsee. Deichmann trova anche il tempo per un pisolino di dodici minuti nel pomeriggio per ricaricarsi. Per tenersi aggiornato, Deichmann si concede alcuni minuti per le pause

