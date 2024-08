- "Extremamente difficile": la moglie di Tim Walz parla dell'intervento medico desiderato da suo figlio

"Tim Walz" sta guadagnando molta empatia come possibile candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Il governatore del Minnesota suscita costantemente emozioni negli americani con le sue storie commoventi. Sua moglie, Gwen Walz, ha recentemente parlato a lungo di un problema che Tim aveva brevemente affrontato durante la sua campagna: il loro desiderio a lungo represso di avere figli che non si è mai realizzato.

"Come molte famiglie in tutto il paese, Tim e io abbiamo cercato per anni di creare una famiglia attraverso le cure per la fertilità", ha rivelato la 58enne. Lei e Tim Walz sono sposati da 30 anni e hanno due figli. La loro figlia Hope è nata nel gennaio 2001 e il loro figlio Gus li ha raggiunti nel ottobre 2006. Tuttavia, il loro percorso è stato profondamente personale e difficile.

Tim Walz e sua moglie hanno nascosto le loro difficoltà

"Come accade a chi si trova di fronte a questo ostacolo, abbiamo mantenuto il riserbo all'epoca - non abbiamo nemmeno detto ai nostri cari più stretti i dettagli", ha confessato. L'unica persona che conosceva la loro situazione era una vicina. "Era un'infermiera e mi aiutava con le iniezioni necessarie per il processo di inseminazione. Correvo a casa da scuola e lei mi faceva le iniezioni per rispettare i tempi", ha descritto la sua vita di allora la insegnante in pensione.

Adesso sta raccontando la sua storia di "paura, angoscia e desiderio che ti trafigge l'anima" per offrire conforto ad altre famiglie. La decisione di parlare apertamente è seguita al possibile divieto di inseminazione artificiale in Alabama e alla riduzione dell'accesso ad essa.

"Quando e se iniziare una famiglia è un diritto fondamentale in questo paese. Il fatto che stiano attaccando il diritto delle famiglie di riprodursi rivela la vera natura dei repubblicani e mostra fino a dove sono disposti ad arrivare per limitare le libertà", ha espresso il suo pensiero Tim Walz.

Le donne in tutto il paese si identificano nella lotta di Tim e sua moglie, avendo affrontato problemi simili nel loro desiderio di avere una famiglia. La decisione di Gwen Walz di raccontare la sua storia personale è ispiratrice e ricorda l'importanza di empatia e sostegno per le famiglie che affrontano problemi di infertilità.

