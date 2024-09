- Exploring Further con Danni Büchner: Reality Series su RTL Zwei

Danni Buchner è pronta a tornare sul piccolo schermo a breve dopo la sua partecipazione al reality show di RTL "L'isola dei famosi". Questa volta, la star della realtà ci inviterà a conoscere la sua vita privata in una nuova serie documentaristica di RTLzwei intitolata "Problemi in famiglia sotto le palme: I Buchner". Se segui il suo profilo Instagram, potresti aver già visto alcuni dietro le quinte delle riprese a Mallorca.

La serie debutterà su RTLzwei il 25 settembre, ogni mercoledì alle 21:15, per quattro episodi. Dopo la prima messa in onda, questi episodi saranno disponibili anche in streaming su RTL+.

Danni Buchner non è certo una novizia nel mondo della televisione in realtà. Con anni di esperienza alle spalle, ha partecipato a diversi programmi. Insieme al suo defunto marito, il cantante Jens Buchner, ha preso parte alla serie di Vox "Addio Germania". Ha anche partecipato a "Promi Big Brother", "Das große Promi-Bußen" e "Sommerhaus der Stars" di RTL. Recentemente, ha raggiunto un buon risultato nella versione estiva di "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in Sud Africa. Ha addirittura partecipato con sua figlia Joelina a "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" sulla piattaforma di streaming RTL+.

Danni Buchner spesso condivide foto e aggiornamenti sulla sua famiglia su Instagram, incluso il suo sostegno e l'amore della madre. Nella nuova serie documentaristica di RTLzwei "Problemi in famiglia sotto le palme: I Buchner", i telespettatori potranno conoscere meglio la vita privata di Danni e il suo rapporto con la madre.

