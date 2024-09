- Ex star di Lipsia, Simakan, accordo di inchiostro con Al-Nassr

Mohamed Simakan's transfer to Al-Nassr FC è stato ufficializzato. Originario di RB Leipzig, il difensore centrale ha firmato con la squadra di Cristiano Ronaldo. Al-Nassr non ha reso noti i dettagli durante l'annuncio del lunedì sera. Si vociferava che Simakan, 24 anni, avrebbe firmato un contratto quadriennale e Leipzig avrebbe incassato una cifra di 45 milioni di euro. In risposta, Leipzig ha acquisito Lutsharel Geertruida, giocatore della nazionale olandese, dal Feyenoord Rotterdam per sostituire Simakan.

