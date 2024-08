Ex ragazza uccisa a scuola: 18enne condannato in carcere

Dopo che un 18enne ha ucciso la sua ex ragazza coetanea in una scuola a St. Leon-Rot vicino a Heidelberg, il tribunale regionale di Heidelberg ha condannato il giovane a 11 anni di prigione, secondo la sentenza del tribunale. La camera ha riconosciuto il giovane colpevole di omicidio e lesioni personali, come annunciato da un portavoce.

Il 18enne ha ammesso di aver ucciso la sua ex ragazza in tribunale, secondo le dichiarazioni precedenti del portavoce. L'accusa sostiene che il tedesco abbia accoltellato a morte la studentessa di 18 anni con un coltello da cucina nella scuola condivisa a St. Leon-Rot vicino a Heidelberg il 25 gennaio. Si dice che l'abbia accoltellata più volte, incluso il collo e il petto. È morta sulla scena, in una stanza comune.

Incidente stradale grave durante la fuga

Si dice che il giovane sia fuggito dalla scena in auto e abbia causato un incidente stradale grave a Seesen, in Bassa Sassonia. both the defendant and another man were injured in the accident. Since then, the 18-year-old has been in custody. È anche accusato di aver causato lesioni gravi a causa di questo incidente.

Il processo è terminato prima del previsto. Il tribunale aveva originariamente programmato i procedimenti fino al 15 agosto.

Il fatto che il processo si svolga a porte chiuse, secondo la legge sul tribunale minorile, è dovuto al fatto che anche un'aggressione fisica di novembre 2023 è parte dell'imputazione. In quell'occasione, il presunto colpevole è detto aver colpito la studentessa poi deceduta con il pugno. In quell'occasione, era ancora minorenne.

Dopo l'arresto del 18enne, le autorità hanno trovato altri coltelli in suo possesso durante la perquisizione della sua casa. Nonostante fosse in custodia, è stato accusato di possesso di armi pericolose.

Durante il processo, l'accusa ha presentato prove che il 18enne aveva una storia di minacce alla sua ex ragazza con vari coltelli, che hanno portato alla loro relazione tumultuosa.

