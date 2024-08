Ex ragazza uccisa a scuola: 18enne condannato in carcere

L'incidente ha causato shock a livello nazionale. Un 18enne ha ucciso la sua ex-ragazza, della stessa età, in una scuola a St. Leon-Rot vicino a Heidelberg. Il tribunale regionale ha ora condannato il giovane a undici anni di prigione per omicidio e lesioni personali. Il processo si è concluso prima del previsto.

Dopo che un 18enne ha ucciso la sua ex-ragazza, della stessa età, nella loro scuola condivisa vicino a Heidelberg, il tribunale regionale di Heidelberg ha condannato il giovane a undici anni di prigione. La camera ha condannato il giovane per omicidio e lesioni personali, come annunciato da un portavoce. Il pubblico è stato escluso dalle udienze. Il 18enne aveva ammesso di aver ucciso la sua ex-ragazza in tribunale in precedenza, secondo le dichiarazioni del portavoce.

La Grande Camera Minorile ha stabilito che il cittadino tedesco ha accoltellato a morte la studentessa di 18 anni il 25 gennaio nella loro scuola condivisa a St. Leon-Rot vicino a Heidelberg. L'ha accoltellata più volte, incluso al collo e al petto. È morta sul posto, in una stanza comune.

Il cittadino tedesco è poi fuggito, secondo le dichiarazioni dell'accusa, causando un grave incidente a Seesen, in Bassa Sassonia. Entrambi il colpevole e un altro uomo sono rimasti feriti. Da allora, il 18enne è stato in custodia. Era stato anche accusato di lesioni personali gravi a causa dell'incidente d'auto. Tuttavia, il tribunale non ha commentato questa accusa nella sua dichiarazione.

Il processo si è concluso prima del previsto. Originariamente, il tribunale aveva fissato le date del processo fino al 15 agosto. Il fatto che il processo si sia svolto con l'esclusione del pubblico, ai sensi della legge sulla corte minorile, è stato dovuto al fatto che un caso di lesioni personali di novembre 2023 era incluso nell'imputazione. In quell'occasione, il colpevole aveva apparentemente colpito la studentessa poi uccisa con un pugno e le aveva causato ferite gravi. In quell'occasione, era ancora minorenne.

