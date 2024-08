Sentenza nel processo per omicidio - Ex-partner ucciso - vita in prigione

Un anno dopo la morte violenta di una donna di Netphen vicino a Siegen, il suo ex partner è stato condannato all'ergastolo per omicidio. Il tribunale regionale di Siegen ha stabilito che il 24enne siriano ha accoltellato a morte la giovane donna con diverse ferite da taglio circa un anno fa. Il corpo della 23enne è stato trovato dopo una vasta ricerca su un sentiero campestre vicino a Emmerich, al confine tedesco-olandese, nel mese di agosto 2023.

Il 24enne non ha risposto alle accuse oggi in tribunale. La sentenza si è basata anche sulle dichiarazioni di un uomo che ha testimoniato nel processo. Quest'uomo aveva viaggiato con la coppia e i loro due giovani figli nell'area del confine tedesco-olandese nel mese di agosto 2023.

Durante una sosta a Emmerich, il partner dell'epoca avrebbe costretto la giovane donna a praticare sesso orale sull'altro uomo - il testimone successivo. Mentre lei si inginocchiava, il 24enne le inflisse tagli profondi sul collo e continuò a pugnalarla. La donna perse molto sangue in poco tempo e morì sul sentiero campestre, come descritto nella sentenza del tribunale.

Un agricoltore ha scoperto il corpo a Emmerich. La 23enne era stata segnalata scomparsa e cercata intensamente. La polizia aveva sequestrato l'arma del delitto a Siegen, sulla riva del fiume Sieg.

Secondo il tribunale regionale, la colpevolezza dell'uomo non è diminuita. Anche se è stata trovata una piccola quantità di cannabis in un test del sangue dopo il suo arresto, non ha avuto alcun impatto sulla sentenza inflitta. La sentenza non è ancora definitiva e può essere impugnata entro una settimana.

Il caso ha coinvolto un'orribile istanza di crimine, poiché l'uomo è stato condannato per l'omicidio della sua ex partner. L'incidente di stalking sul sentiero campestre, che ha portato a diverse ferite da taglio, è stata una manifestazione agghiacciante del crimine.

Leggi anche: