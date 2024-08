- Ex militari nascondono esplosivi: periodo di prova

Un soldato in pensione è stato condannato a un anno di probation per essersi barricato in casa con armi da fuoco ed esplosivi a gennaio. Il tribunale distrettuale di Villingen-Schwenningen lo ha riconosciuto colpevole di aver ostacolato le forze dell'ordine e minacciato l'ordine pubblico in modo grave.

L'uomo deve pagare 10.000 euro allo stato, svolgere 100 ore di servizio comunitario e sottoporsi a terapia psichiatrica. Il periodo di probation è stato fissato a tre anni, durante i quali deve evitare di commettere ulteriori reati. Il imputato ha confessato i fatti.

L'uomo, identificato come un appassionato di tiro sportivo, si era barricato in una casa a Unterkirnach, nella Foresta Nera meridionale, a causa di uno sfratto imminente. La procura ritiene che avesse progettato di distruggere la casa, che non possedeva più, e porre fine alla sua vita. I vicini sono stati evacuati e sono state dispiegate unità speciali heavily armed.

Molta Armi

Secondo un testimone, sono state trovate numerose armi, esplosivi e migliaia di munizioni nella casa. Gli strumenti di innesco erano fissati al pavimento e alle cornici delle porte per esplodere con la benzina all'ingresso di individui non autorizzati. Alla fine si è arreso senza resistenza dopo più di dieci ore. Durante il processo, l'esperto militare ha espresso rimorso e ha ammesso il suo errore. Ha dichiarato di essere "stanco del mondo".

Tribunale Accorda con Accusa e Difesa

Entrambe l'accusa e la difesa avevano richiesto una condanna a un anno di probation, compresa la terapia come condizione. L'accusa ha ritirato alcune delle accuse iniziali dopo che l'imputato si è arreso e il peggio non è successo. Il tribunale ha concordato con l'accusa, aggiungendo ulteriori condizioni a causa della portata dell'operazione. La sentenza non è ancora definitiva.

