Ex lavoratori scontenti si oppongono a Meghan

Harry e Meghan, il duca e la duchessa, avrebbero un rapporto complesso con i loro dipendenti. Alcuni li descrivono come "caldi" e "dedicati", ma altri raccontano "situazioni terribili". Queste rivelazioni arrivano in un momento inopportuno per la 43enne duchessa.

Meghan, precedentemente un'attrice, continua ad affrontare sfide nella sua relazione con i colleghi. Ex collaboratori della coppia hanno condiviso le loro esperienze, dipingendo un quadro di aspetti contrastanti della 43enne, che ha lasciato il suo ruolo di senior nella famiglia reale nel 2020 e si è trasferita negli Stati Uniti con Harry.

Un ex dipendente della casa reale che ha lavorato con Harry e Meghan durante il loro periodo nel Regno Unito ha detto al "Daily Beast" che i momenti negativi di Meghan sono stati "esagerati e grossolanamente sopravvalutati". L'insider ha aggiunto: "Tuttavia, ci sono stati anche momenti terribili, veramente terribili, addirittura psicotici. Ho visto persone distrutte emotivamente, sia di persona che al telefono, sentendosi senza valore". Tuttavia, l'ex dipendente ha riconosciuto che Meghan non era al suo meglio in quel momento, era un "periodo immensamente stressante", e "tendo a darle il beneficio del dubbio".

Un'altra fonte ha riferito al "Daily Beast" che un fioraio sarebbe stato verbalmente aggredito per 30 minuti al telefono per aver condiviso un dettaglio minore su un mazzo di fiori destinato a Meghan senza menzionare il suo nome.

Un individuo che afferma di aver lavorato con la 43enne prima del 2018 ha detto al "Daily Beast": "L'ho sempre considerata una classica narcisista. E per il suo staff che la loda su una rivista, conferma solo la mia opinione. È affascinante quando tutto va come vuole, ma diventa un mostro quando le circostanze cambiano".

La prospettiva opposta

Non tutti i dipendenti di Harry e Meghan hanno sentimenti negativi. Catherine St-Laurent, ex dipendente, ha detto al "Us Weekly" che è rimasta in contatto stretto con Harry e Meghan dopo aver lasciato il lavoro. "Il mio tempo con il principe Harry e Meghan è stato molto significativo per me", ha detto alla rivista.

Josh Kettler, che ha lasciato il suo lavoro con la coppia dopo un periodo di tre mesi durante l'estate, ha detto alla rivista che è stato "ben accolto" da Harry, Meghan e dal loro team di Archewell. "Sono impegnati e diligenti. È stato ispirante da osservare", ha spiegato. Un'altra fonte anonima ha sottolineato l'ambiente di lavoro positivo con Meghan e Harry, dicendo che hanno "selezionato i migliori in ogni campo" e li hanno sostenuti. Regali per i dipendenti erano anche comuni, hanno aggiunto.

"Dittatore con i tacchi alti"

La descrizione positiva dello stile di leadership di Meghan nella rivista "Us Weekly" contrasta con un articolo del "The Hollywood Reporter" che afferma che un insider ha detto che Meghan è una "dittatrice con i tacchi alti" che fa piangere gli uomini adulti. Fonti vicine ai Sussex hanno respinto questa storia come "fiction" al "The Daily Beast". Le nuove accuse non sono state commentate dai Sussex, secondo il report.

Durante il suo tempo nella casa reale, sono emerse accuse di bullismo contro la duchessa Meghan. Nel 2021, il palazzo di Buckingham ha indagato su

Leggi anche: