- Ex fidanzata pugnalata a morte: 18enne rischia 11 anni di carcere

Dopo che un 18enne ha ucciso la sua ex-ragazza, anche lei 18enne, nella loro scuola condivisa vicino a Heidelberg, il Tribunale regionale di Heidelberg ha stabilito che dovrebbe trascorrere 11 anni in prigione. La camera ha condannato il giovane per omicidio e lesioni personali, come annunciato da un portavoce. Il processo si è svolto a porte chiuse.

Il 18enne aveva ammesso l'omicidio della sua ex-ragazza in dichiarazioni precedenti, secondo il portavoce. La camera minorile ha stabilito che il imputato ha accoltellato a morte la studentessa 18enne nella loro scuola condivisa a St. Leon-Rot, vicino a Heidelberg, il 25 gennaio. L'ha accoltellata più volte, incluso il collo e il petto, e lei è morta sul posto, in una stanza comune.

Il giovane è fuggito, secondo l'accusa, causando un incidente stradale grave a Seesen, in Bassa Sassonia. Entrambi il colpevole e un altro uomo sono rimasti feriti. Da allora, il 18enne è stato in custodia. Era anche accusato di lesioni personali gravi a causa dell'incidente d'auto, ma il tribunale non ha commentato questa accusa nella sua dichiarazione.

La sentenza di Heidelberg arriva prima del previsto

Il processo è terminato prima del previsto. Originariamente, il tribunale aveva fissato le date del processo fino al 15 agosto.

Il processo si è svolto a porte chiuse perché anche un incidente di lesioni personali di novembre 2023 era parte dell'imputazione. In quell'occasione, l'imputato aveva apparentemente punched la studentessa poi deceduta, causando ferite gravi. In quel momento, era ancora minorenne, essendo 17enne.

La sentenza ha citato più atti di violenza, incluso l'accoltellamento fatale che ha causato un'emorragia. Dopo la decisione del tribunale, il 18enne dovrebbe scontare 11 anni di prigione per i suoi crimini.

Leggi anche: