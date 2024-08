- Ex fidanzata: "Anche io ero stata maltrattata fisicamente e mentalmente da lui"

Attualmente si ritiene che il figlio maggiore della Principessa ereditaria Mette-Marit si stia nascondendo nella tenuta di Skaugum, residenza della famiglia reale, a circa 25 chilometri da Oslo. Durante il primo weekend di agosto, è stato coinvolto in una rissa pubblica con una donna sconosciuta a Oslo.

I media sospettano che la donna sconosciuta sia la sua ragazza, la surfista Rebecca Helberg Arntsen, che avrebbe subito sia abusi psicologici che fisici, presumibilmente da parte del 27enne Marius Borg Høiby. La donna ferita è fuggita dalla scena e ha chiamato la polizia, poi si è recata in ospedale, dove le è stata diagnosticata una commozione cerebrale.

Il figliastro reale norvegese è stato subsequently arrestato dalla polizia e ha trascorso 30 ore in custodia. Il suo avvocato, Øyvind Bratlien, ha confermato al giornale "VG" che il suo cliente è accusato di lesioni personali.

Instagram: l'ex ragazza di Marius Borg Høiby parla

Tuttavia, la situazione al palazzo sta diventando ancora più tesa, poiché un'ex ragazza di Marius, Juliane Snekkestad, sostiene di essere stata fisicamente e psicologicamente abusata dal figlio della famiglia reale. In una storia di Instagram, scrive: "Ho ricevuto innumerevoli chiamate, messaggi e domande sul mio ex questa settimana (...)." La 29enne spiega ulteriormente: "La famiglia e gli amici hanno saputo di questo da tempo e ho deciso di rompere il silenzio."

Riguardo ai numerosi messaggi ricevuti da Snekkestad sull'incidente vicino Oslo, scrive: "Per rispondere a tutte le domande: sì, sono stata fisicamente e psicologicamente abusata dalla persona in questione. Gli abusi psicologici sono stati i peggiori per me."

Borg Høiby e Snekkestad sono stati una coppia dal 2018 al 2022. Ha attirato l'attenzione dei media come ex modella di "Playboy" ricevuta a corte. Il motivo per cui ha deciso di parlare di queste accuse due anni dopo? Non vuole compassione, solo consapevolezza e vuole incoraggiare altre donne con la sua testimonianza: "Sento che è mio dovere parlare per evitare che altre donne debbano sopportare questo."

Ancora oggi, lotta con le conseguenze psicologiche della relazione, dice la studentessa di psicologia: "Anni dopo, nonostante l'aiuto professionale e il sostegno della mia famiglia meravigliosa, del mio fidanzato e dei miei amici, non sarò mai più la stessa persona che ero un tempo."

