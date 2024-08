- Ex discoteca in fiamme <unk> rischio di crollo

Un'ex-discoteca di grandi dimensioni a Eisenach (distretto di Wartburg) è stata colpita da un incendio e ora rischia di crollare. L'incendio è divampato per ragioni ignote in un edificio che è stato vuoto per anni, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. All'arrivo, l'edificio era completamente avvolto dalle fiamme e le operazioni di spegnimento dovrebbero continuare fino a domenica. I vigili del fuoco sono riusciti a impedire che l'incendio si propagasse agli edifici adiacenti dell'antica fabbrica di mattoni. Tutte le strade di accesso sono state chiuse per quattro ore. I residenti sono stati invitati a tenere le finestre e le porte chiuse. L'entità dei danni è inizialmente sconosciuta.

