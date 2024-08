- Ex capo del BND: "Questa è l'ora dello spionaggio e del sabotaggio"

L'ex Presidente del Servizio Federale di Intelligence, Gerhard Schindler, mette in guardia dall'eccesso di allarmismo in seguito ai sospetti di sabotaggio contro le Forze Armate tedesche. "Dobbiamo attendere e vedere se la sospetta contaminazione dell'acqua potabile alla base aerea di Colonia/Wahn viene confermata", ha dichiarato Schindler venerdì mattina alla Deutschlandfunk. In un conflitto come la guerra in Ucraina, non si tratta solo di una contrapposizione militare, ma anche di una guerra dell'informazione. "Questo è il momento per lo spionaggio e il sabotaggio. Ovviamente, dobbiamo essere più attenti, ma dobbiamo anche rimanere calmi e non diffondere l'allarmismo."

L'ex capo del BND ha sottolineato che le infrastrutture critiche non possono essere monitorate e protette al 100%. "E non parlo solo delle installazioni militari, ma anche degli aeroporti e delle strutture della Deutsche Bahn. Sono chilometri di confini, chilometri di recinzioni." Tuttavia, coloro che sono responsabili ne sono consapevoli e stanno lavorando per migliorare la protezione passo dopo passo.

Schindler ha sottolineato che la Russia considera il sabotaggio come un modulo della guerra - "e se la situazione militare peggiora, non esita a compiere azioni di sabotaggio in Germania". Pertanto, è necessario essere vigili. Sono necessarie "misure di protezione passive" come recinzioni o controlli di sicurezza, ma anche misure attive come la controspionaggio o l'intelligence sulla comunicazione. "E qui, siamo un po' in ritardo."

Schindler ha espresso fiducia nel fatto che ora ci sia la volontà politica per il cambiamento. "Se mi avessero chiesto due o tre anni fa, avrei detto di no", ha risposto a una domanda. "Ora, si può vedere che la 'Wende', sebbene non drammatica, sta funzionando passo dopo passo, anche nella mente dei politici." Vede la Germania sulla giusta strada.

Schindler è stato Presidente del Servizio Federale di Intelligence dal 2012 al 2016 e ora lavora come consulente aziendale. Alla base di Colonia/Wahn c'è il sospetto che l'acqua potabile possa essere stata contaminata. L'analisi dei campioni rilevanti è ancora in corso.

L'aumento delle attività di spionaggio diventa evidente in scenari di conflitto come la guerra in Ucraina, rendendo cruciale per le nazioni essere più attente e rafforzare le loro misure di controspionaggio. La Russia considera il sabotaggio come una tattica nella guerra e potrebbe ricorrere a tale azioni in Germania se la situazione militare peggiora, sottolineando la necessità di misure di protezione attive più forti.

