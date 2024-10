Evoluzione positiva: contrariamente alle aspettative di un atterraggio difficile, le previsioni si sono rivelate inesatte.

Evviva, sta succedendo! L'economia statunitense sta attualmente sfidando tutte le previsioni. Non significa che tutto sia rose e rosolio o che ogni americano stia prosperando, ma due fattori cruciali - occupazione e prezzi - si stanno stabilizzando a livelli soddisfacenti. I posti di lavoro sono abbondanti, i salari stanno aumentando e l'inflazione è tornata principalmente ai suoi livelli pre-pandemici. Inoltre, il mercato azionario sta registrando continuamente nuovi record, riflettendo l'ottimismo degli investitori.

Se non è un atterraggio morbido, allora cosa è? Sung Won Sohn, professore di finanza ed economia alla Loyola Marymount University, ha espresso questo concetto dopo il sorprendente rapporto sull'occupazione di settembre, che ha superato le aspettative.

Il termine 'soft landing' vs 'hard landing' - sebbene abusato - è ancora una metafora visivamente attraente. Un'economia viene paragonata a un aereo e la Fed al suo pilota. Regolare i comandi alla perfezione e si gode un sereno atterraggio con inflazione in raffreddamento e un mercato del lavoro fiorente. In caso contrario, si scatena una recessione.

Gli 'entusiasti del duro atterraggio', che hanno sostenuto che era necessario una recessione per domare l'inflazione, si sono rivelati sbagliati, ha detto Aaron Sojourner, un economista del lavoro presso l'Istituto di ricerca per l'occupazione W.E. Upjohn. "L'inflazione è stata sconfitta e i posti di lavoro sono vivi", ha detto Sojourner.

La metafora non è tratta da un libro di testo di Economia 101. La Fed non diffonde alcun tipo di allerta quando l'immaginario atterraggio economico tocca terra. Proprio come una recessione, potrebbe essere confermato solo in seguito.

In questo momento, abbiamo prezzi stabili e alta occupazione.

Sojourner si domanda quanto tempo l'economia debba "rimanere" in questo stato per far sì che tutti si rilassino. Un po' più a lungo - diciamo, qualche altro mese - sarebbe ideale.

Eventi imprevisti nelle prossime settimane e mesi potrebbero potenzialmente modificare il panorama economico, ma il notevole rapporto sull'occupazione di settembre ha portato sollievo a molti economisti preoccupati per il rapporto sull'occupazione di luglio, che sembrava piuttosto cupo prima di una correzione venerdì.

In sintesi, gli employer hanno aggiunto 254.000 posti di lavoro a settembre, secondo quanto riportato dall'Ufficio di statistica del lavoro venerdì, ben oltre le aspettative di 140.000. Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% dal 4,2%.

Come ha spiegato l'economista Justin Wolfers, le paure di un rallentamento del mercato del lavoro erano infondate, poiché i dati erano incompleti. Gli ultimi tre mesi hanno registrato una media di 186.000 nuovi posti di lavoro al mese, che è desiderabile.

Anche alcuni pessimisti stanno riconoscendo il loro errore. L'ex presidente della Federal Reserve Bank di New York, Bill Dudley, un vocalista 'hard-landing' forecast, ha ammesso a Bloomberg di essere stato troppo pessimista.

"Io sono stato eccessivamente pessimista sui rischi di un 'duro atterraggio' per l'economia statunitense per gli ultimi anni", ha scritto in un editoriale. "È ragionevole concludere che... una recessione rimane estremamente improbabile".

Per essere chiari, Dudley non voleva una recessione. Non era l'unica voce che dubitava della possibilità di un atterraggio morbido. Come ha detto l'ex Segretario del Tesoro Larry Summers a Bloomberg, "Gli atterraggi morbidi sono la vittoria della speranza sull'esperienza, ma a volte la speranza sconfigge l'esperienza".

Nonostante le rivedizioni di Dudley e degli altri, essi insistono sull'importanza del mercato del lavoro.

Almeno un economista ritiene sia il momento di cambiare metafore. "Dovremmo abbandonare il chiacchiericcio sull'atterraggio morbido vs duro e iniziare a discutere di una forte espansione a metà ciclo", ha osservato Joe Brusuelas, chief economist di RSM. Una recessione, ha argomentato, "non sta accadendo".

La comunità imprenditoriale è stata sostenuta dal costante miglioramento del mercato del lavoro, con molte imprese che stanno sperimentando una maggiore domanda grazie alla costante crescita dell'occupazione. Prominenti economisti, come Bill Dudley, hanno dovuto rivedere le loro previsioni su una possibile recessione, riconoscendo che l'economia potrebbe stare vivendo una forte espansione invece di un atterraggio morbido.

