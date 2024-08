In mezzo alle varie ipotesi che circolano online e nei notiziari sulle possibili ragioni dietro l'ultimo incidente di accoltellamento a Solingen, nel Nord Reno-Westfalia, il ministro degli Interni, Herbert Reul, invita alla prudenza. "Ho una richiesta piuttosto importante", ha detto Reul rivolgendosi alla folla a Solingen. "Vi prego di lasciare spazio e tempo alle persone responsabili per trovare il colpevole. Dovremmo tutti cercare di astenerci, anche io, dal fare ipotesi sulle possibili situazioni, siano esse parzialmente corrette, completamente corrette o qualcosa nel mezzo. Non è ancora il momento per tali speculazioni". La polizia ha bisogno di tempo per lavorare efficacemente.

Durante l'incidente di accoltellamento in una festa cittadina venerdì sera, tre persone hanno perso la vita e altre otto hanno riportato ferite gravi. Il colpevole è ancora a piede libero. La procura non ha escluso la possibilità di un motivo legato al terrorismo.

L'incidente di accoltellamento a Solingen ha scatenato una vasta gamma di speculazioni sul movente. Tuttavia, è fondamentale lasciare che le autorità indaghino senza ipotesi inutili, poiché un motivo legato al terrorismo è una delle possibilità che stanno esplorando.

Leggi anche: