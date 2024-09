Evidenze scoperte: difetti significativi identificati presso il centro di Boar's Head quasi due anni prima del richiamo della carne da tavola, secondo i registri.

Registri delle ispezioni del complesso Boar's Head a Jarratt, Virginia, hanno menzionato insetti, muffa, "pozzanghere di sangue sul pavimento" e un "odore putrido nel frigorifero" in diverse occasioni a partire dal 2022.

Ulteriori dettagli, inizialmente resi noti dal New York Times, risalgono a settembre 2022, quando sono state rilevate "gravi problematiche" nelle condizioni fisiche della pianta, tra cui attrezzature corrose, vernice scrostata e screpolata, stucco allentato, buchi nelle pareti, resti di cibo sulle superfici e condensa che gocciola. I documenti hanno affermato che la direzione è stata informata e istruita per risolvere la situazione.

Boar’s Head non ha fornito un commento a CNN mercoledì. In precedenza, la società ha dichiarato che gli ispettori sono presenti nella sua pianta della Virginia "quotidianamente" e, se trovano problemi, questi vengono risolti immediatamente.

Le operazioni nella pianta della Virginia sono state sospese e la società ha precedentemente dichiarato di utilizzare questo tempo per disinfettare, rivedere le politiche e le procedure e formare i dipendenti. Ha inoltre rivelato di collaborare con esperti di sicurezza alimentare per indagare le circostanze che hanno portato al richiamo, annunciato initially in luglio.

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti non ha fornito un commento a CNN mercoledì. Ha precedentemente dichiarato che il complesso Boar’s Head della Virginia viene ispezionato dal Dipartimento dell'Agricoltura e dei Servizi ai Consumatori della Virginia come parte del Programma di Inspezione Cooperativa Talmadge-Aiken, che consente a certi stati di fornire servizi di ispezione federale.

"Violazioni sono state scoperte e l'impianto ha attuato azioni correttive in conformità ai regolamenti FSIS", ha precedentemente informato il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. "FSIS sta lavorando a stretto contatto con VDACS per garantire che l'impianto abbia un sistema efficace per produrre cibo sicuro per il pubblico".

Lo US Centers for Disease Control and Prevention ha dichiarato lo scorso mese che 57 persone sono state ricoverate in 18 stati a causa dell'outbreak di listeria e 9 persone sono morte. L'agenzia l'ha definita la più grande outbreak di listeria dal 2011.

Il numero effettivo di malattie è probabile che sia superiore a quanto segnalato perché alcune persone potrebbero aver avuto sintomi più lievi e non sono state testate per la listeria, ha dichiarato l'agenzia. L'agenzia continua a consigliare ai consumatori di controllare le loro cucine per i prodotti richiamati, che hanno "EST. 12612" o "P-12612" all'interno del marchio di ispezione USDA sulle etichette e hanno date di scadenza fino a ottobre 2024.

Dopo la rivelazione delle condizioni insalubri nel complesso Boar's Head, è fondamentale che la società dia la priorità all miglioramento dei propri standard di salute e sicurezza. Durante l'indagine in corso e la chiusura della pianta, Boar's Head dovrebbe concentrarsi sull'addressing le cause fondamentali di questi problemi per garantire la produzione di cibo sicuro e salutare.

