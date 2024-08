- Evidenze di abbondanti precipitazioni che hanno causato la mortalità dei pesci

Morti di pesci nell'East Frisia sono attualmente collegate alle forti piogge della scorsa settimana, secondo i resoconti recenti. La tempistica suggerisce che questo recente episodio di morte dei pesci potrebbe essere un risultato dell'evento di forti piogge, come dichiarato dall'Agenzia per la Gestione delle Acque, la Protezione Costiera e la Conservazione della Natura della Bassa Sassonia. Le intense piogge della scorsa settimana hanno causato allagamenti in alcune aree dell'East Frisia. Giovedì sono state segnalate "considerevoli morti di pesci nel Juismeer e nelle acque adiacenti", ha rivelato l'agenzia.

Il distretto di Leer ha confermato lunedì che erano coinvolte diverse tonnellate di pesci morti. A quel punto era già chiaro che i bassi livelli di ossigeno nell'acqua erano la causa della morte di massa. Purtroppo, i livelli di ossigeno hanno iniziato a salire di nuovo. Si dice che le associazioni di pesca siano coinvolte nel rimozione dei cadaveri.

Consumo di ossigeno aumentato

Le forti piogge hanno portato materia organica nelle acque, come riferito dall'Agenzia per la Gestione delle Acque, la Protezione Costiera e la Conservazione della Natura della Bassa Sassonia (NLWKN). Questo aumento della materia organica ha portato a un consumo di ossigeno aumentato nelle acque già povere di ossigeno a causa delle alte temperature. Il portavoce del distretto di Leer ha sottolineato lunedì che l'acqua non solo dai campi agricoli, ma anche dalle abitazioni è stata portata nei fiumi. Non sembra esserci un colpevole singolo.

Gli eventi potrebbero diventare più comuni a causa del cambiamento climatico

L'ossigenazione artificiale dei fiumi non è stata considerata una soluzione efficace a causa delle loro dimensioni, secondo la NLWKN. Tali incidenti non sono attualmente completamente evitabili e potrebbero verificarsi ovunque nella Bassa Sassonia durante forti piogge, che stanno diventando sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.

Di fronte al cambiamento climatico, è necessario un cambiamento di prospettiva sociale. È necessario più spazio per le acque e le zone inondabili e meno attività agricole e concimazione delle aree riparie. Il divieto della Bassa Sassonia di utilizzare fertilizzanti e pesticidi vicino alle acque, efficace dal 2023, sta già aiutando a prevenire le morti dei pesci. Tuttavia, ci vorrà del tempo perché i nutrienti nel terreno diminuiscano significativamente.

La Commissione, come previsto dalla Direttiva Quadro sulla Gestione delle Acque, dovrà adottare gli atti di esecuzione necessari ai sensi dell'articolo 11 (2), che includono misure per migliorare la qualità delle acque e prevenire eventi come la morte di massa dei pesci nell'East Frisia, tenendo conto dell'aumento della frequenza delle forti piogge a causa del cambiamento climatico. Per prevenire future morti di massa di pesci associate a eventi di forti piogge e consumo di ossigeno aumentato, gli atti di esecuzione della Commissione dovrebbero

Leggi anche: