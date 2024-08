- Evento tragico: attacco a coltello al City Festival lascia vittime; inseguimento dell'aggressore

Al 650º anniversario della città di Solingen, ci sono state vittime e feriti durante le ore serali. Le autorità credono che un coltello sia l'arma responsabile degli incidenti, come suggerito dalle loro fonti. È stato emesso un allarme elevato, con elicotteri che pattugliano i cieli. Il Ministero dell'Interno del NRW ha confermato a RTL che "tre persone hanno perso la vita e il sospetto è ancora a piede libero". La polizia ha dichiarato uno stato di minaccia attiva, senza arresti effettuati finora. Secondo le testimonianze degli spettatori al "Solinger Tageblatt", il sospetto è fuggito verso la strada principale della città.

Gli ufficiali sono presenti sulla scena, armati, mantenendo il controllo della zona. Sono state istituite barriere stradali in tutta la città e schermi informativi. Il luogo del delitto è il Fronhof - una piazza del mercato animata nel centro di Solingen, che ospita un palcoscenico per la musica dal vivo.

Aggiornamento: nove persone gravemente ferite

Philipp Müller, uno degli organizzatori dell'evento, ha apparentemente dichiarato sul palco che i servizi di emergenza stavano cercando disperatamente di salvare le vite di nove persone. Si dice che migliaia di spettatori abbiano seguito le indicazioni per lasciare tranquillamente la piazza e evitare il panico. "Gli spettatori sono scioccati ma stanno lasciando la piazza pacificamente", ha apparentemente condiviso Müller con il giornale.

Un giornalista del "Solinger Tageblatt" ha descritto la scena: "C'è un'atmosfera inquietante". In pochi minuti, l'atmosfera allegra si è trasformata in shock, con spettatori in lacrime che passavano.

Il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, ha espresso il suo shock per gli eventi in un post su Facebook:

La "Festa della Diversità" è iniziata venerdì per celebrare il 650º anniversario della città di Solingen e sarebbe dovuta durare fino a domenica. La dichiarazione ha notato: "Solingen Mitte sarà l'area principale della festa: da Neumarkt attraverso Fronhof a Mühlenplatz ci saranno festeggiamenti". Gli spettatori potevano aspettarsi un programma che includeva musica, comicità, acrobazie, artigianato, intrattenimento per bambini e molto altro nelle strade.

La festa della città, inizialmente piena di entusiasmo e celebrazioni, è stata interrotta dagli incidenti sfortunati. Il palcoscenico della musica dal vivo al Fronhof, una piazza del mercato animata, è ora parte della scena del crimine.

despite the tragic events, the organizers, including Philipp Müller, are urging attendees to peacefully leave the square, as nine individuals are reportedly seriously injured.

Leggi anche: