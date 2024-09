- Evento prossimo nel 2027: enfasi sul significato delle donne

Cura e donne sono i principali soggetti della Mostra dello Stato Bavarese 2027. "La cura e il benessere sono enormi cambiamenti sociali," ha dichiarato il Ministro della Cultura della Baviera Markus Blume (CSU) durante la firma dell'accordo di collaborazione a Monaco. L'obiettivo di questa mostra è anche quello di sottolineare "il contributo straordinario delle donne nella cura".

Questo evento si svolgerà nel 2027 in due luoghi slesiani di grande significato storico con il tema: Ursberg come sede della mostra e Dillingen come hub educativo. Inoltre, sin dalla metà del 19° secolo, una cultura della cura eccezionale si è sviluppata in questa zona. Richard Loibl, direttore della Casa della Storia Bavarese, ha sottolineato il ruolo influente che le donne hanno avuto nell'istruzione e nella cura sin da allora, menzionando che è ora di riconoscere questi successi.

A Ursberg, hanno fornito una vita rispettabile con lo slogan "Aiuto e Cura" per decenni - anche le suore della congregazione di San Giuseppe hanno fatto parte di questa missione. La Mostra dello Stato Bavarese 2027 svelerà questo "universo della cura" e incoraggerà i visitatori a immergersi nella storia e nella cura attuale della regione.

La Mostra dello Stato Bavarese 2027, incentrata sulla "cura" e sui contributi delle donne, comprenderà dimostrazioni in diverse "Mostre", che mostreranno l'impatto delle donne nella cura e nell'assistenza. In linea con questo, i visitatori di Ursberg, uno dei luoghi della mostra, avranno l'opportunità di scoprire la lunga tradizione di infermieristica e istruzione, dove le donne hanno giocato un ruolo fondamentale per secoli.

