- Evento NRW: personale di sicurezza sfuggito a una sorveglianza non controllata

La sicurezza privata assunta per il NRW Day a Colonia da aziende private non ha subito controlli del background prima dell'assunzione. Lo ha confermato il Ministero dell'Interno del NRW dopo un'inchiesta e ha difeso Colonia, l'organizzatore dell'evento, sostenendo che tale verifica non era inclusa nel piano di sicurezza, che era in linea con la coordinazione della polizia.

Secondo il Ministero dell'Interno, il NRW Day è stato presentato come un evento civico a sfondo familiare. L'ampio spazio dell'evento a Colonia era aperto a tutti, senza restrizioni o controlli d'accesso.

Nessuna Necessità di Screening

Mentre non è stato effettuato un controllo sulla affidabilità e sulla sicurezza del personale di sicurezza, non è stato né richiesto né considerato necessario a posteriori. Il NRW Day ha visto una significativa presenza di polizia.

Come riportato da WDR e successivamente confermato dalla polizia, due individui sono stati proibiti dal servire come personale di sicurezza al NRW Day a causa dei loro precedenti penali, specificamente durante un controllo del traffico. Un controllo del background ha rivelato i loro legami con numerose attività criminali. Più di 200.000 persone e politici di alto livello come il Ministro Presidente del Nord Reno-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), hanno partecipato al NRW Day.

Nonostante l'assenza di controlli del background per il personale di sicurezza assunto, la polizia ha giocato un ruolo sostanziale al NRW Day. In luce dei precedenti penali scoperti durante un controllo del traffico, due individui che erano stati inizialmente destinati a servire come personale di sicurezza per il NRW Day sono stati barred dalla polizia a causa del loro passato criminale.

