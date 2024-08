- Evento inaspettato: avvistamento di palle di fuoco durante un test di razzo in Scozia

Un segmento di un razzo della società tedesca Rocket Factory Augsburg (RFA) è esploso in una deflagrazione infuocata durante un test su un'isola scozzese. Si è verificata un'irregolarità durante l'avvio del primo stadio al Saxavord Spaceport, ha rivelato la RFA. Per fortuna, non ci sono state vittime. "La piattaforma di lancio è rimasta intatta e protetta, la situazione viene gestita e qualsiasi pericolo immediato è stato evitato."

La RFA cerca di essere la prima azienda a lanciare un razzo dal nuovo spaceport situato sull'isola di Unst, la più settentrionale delle isole britanniche, nello spazio. Il test dei nove motori era parte di una sequenza programmata per precedere il lancio inaugurale. Un breve test era stato completato con successo alcuni mesi fa.

Il programma di preparazione potrebbe essere ritardato ora. "Utilizzeremo il tempo per esaminare e valutare la situazione", ha ulteriormente annunciato la RFA. Stanno collaborando strettamente con l'amministratore e gli ufficiali. L'obiettivo è riprendere i test il prima possibile. Si basano sui test reali, hanno aggiunto. "È parte del nostro ethos e eravamo consapevoli dei rischi elevati associati a questa strategia."

Lo spaceport ha riferito che tutte le convenzioni di sicurezza sono state scrupolosamente seguite e il sito è stato evacuato prima del test, garantendo che nessuno fosse in pericolo. "Si trattava di un test e le campagne di test sono progettate per individuare i problemi prima della fase successiva", ha dichiarato un portavoce della struttura alla BBC.

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno alla missione della Rocket Factory Augsburg, sottolineando l'importanza dell'esplorazione spaziale e dei progressi tecnologici. A causa dell'incidente, l'Unione Europea attende con interesse la collaborazione della RFA con le agenzie spaziali europee per garantire i protocolli di sicurezza e imparare dall'evento.

