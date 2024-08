Elenco di verifiche dei fatti del team Facts First di CNN. Aggiorneremo questa lista nel corso della notte.

Dichiarazione ingannevole di Garcia sulle affermazioni di Trump riguardo al Covid-19 e ai disinfettanti

Evento di verifica dei fatti durante la serata inaugurale della Convenzione Nazionale Democratica

Il rappresentante democratico Robert Garcia della California ha affermato, tra le altre cose, che l'ex presidente Donald Trump "ha suggerito di iniettare la candeggina nei nostri corpi", mentre criticava la gestione di Trump della crisi del Covid-19.

I Fatti: La dichiarazione di Garcia è fuorviante. Trump non ha mai proposto le sue speculazioni del 2020 sull'uso dei disinfettanti per trattare il Covid-19 come consiglio al pubblico. Invece, Trump stava discutendo la possibilità che gli scienziati esplorassero l'uso dei disinfettanti come potenziale trattamento.

Durante una conferenza stampa di aprile 2020, Trump ha espresso curiosità riguardo alla possibilità che gli scienziati esplorassero se il Covid-19 potesse essere trattato con disinfettanti all'interno dei corpi delle persone, sia attraverso "iniezione interna" o "quasi una pulizia", o utilizzando la luce potente all'interno del corpo. Le affermazioni di Trump sono state duramente criticate dagli esperti medici come pericolose e hanno portato a urgenti avvertimenti da parte delle autorità sanitarie pubbliche e delle aziende che vendono disinfettanti per la casa. Tuttavia, Trump non ha mai incoraggiato i cittadini a utilizzare tali prodotti.

Trump ha fatto le sue affermazioni non informate dopo che Bill Bryan, l'allora sottosegretario per la scienza e la tecnologia del Dipartimento della Homeland Security, aveva discusso i test che rivelavano che la luce solare o i disinfettanti come la candeggina e l'alcol isopropilico uccidevano rapidamente il coronavirus sulle superfici e nella saliva.

Poco dopo, Trump ha proposto l'idea pericolosa di iniettare disinfettanti all'interno dei corpi delle persone. Stava discutendo gli esperti che potevano investigare quell'idea. Ha detto: "E c'è un modo in cui possiamo fare qualcosa del genere, con iniezione interna o quasi una pulizia, perché vedi che entra nei polmoni e fa un numero tremendo sui polmoni, quindi sarebbe interessante verificarlo. Vedremo".

Da CNN's Daniel Dale

Statistiche ingannevoli di Durbin sul record di Trump sulla creazione di posti di lavoro

Il senatore Dick Durbin dell'Illinois, il capo della maggioranza al Senato, ha affermato dell'ex presidente Donald Trump: "Ha perso milioni di posti di lavoro in America". Durbin ha poi detto: "È uno dei soli due presidenti della storia degli Stati Uniti ad aver lasciato l'ufficio con meno americani al lavoro di quando ha iniziato".

I Fatti: Le statistiche di Durbin sono accurate, ma ha omesso informazioni fondamentali sul contesto. Anche se c'è stato un calo netto di circa 2,7 milioni di posti di lavoro dal inizio del mandato quadriennale di Trump fino alla fine, c'è stato un aumento netto di circa 6,7 milioni di posti di lavoro sotto Trump fino a quando la pandemia di Covid-19 non ha colpito il paese circa tre anni dopo.

Più di 22 milioni di posti di lavoro sono stati persi sotto Trump a marzo 2020 e aprile 2020, quando l'economia globale ha subito un brusco calo a causa della pandemia. Gli Stati Uniti hanno quindi iniziato a recuperare i posti di lavoro immediatamente, aggiungendo oltre 12 milioni da maggio 2020 a dicembre 2020, ma non abbastanza per recuperare le consistenti perdite iniziali della pandemia.

Da CNN's Daniel Dale

L'affermazione di Beatty sull'aumento del credito d'imposta per i bambini dell'amministrazione Biden

Il rappresentante dell'Ohio Joyce Beatty ha elogiato gli sforzi dell'amministrazione Biden per aumentare i crediti d'imposta per le famiglie e aiutare a sollevare più bambini dalla povertà.

"Joe e Kamala hanno ampliato il credito d'imposta per i bambini e lasciatemi solo dire... hanno ridotto il tasso di povertà per i nostri bambini", ha detto.

I Fatti: L'affermazione di Beatty richiede una spiegazione. È vero che l'aumento del credito d'imposta per i bambini introdotto all'inizio dell'amministrazione Biden ha ridotto il tasso di povertà dei bambini nel 2021, ma il vantaggio è durato solo per l'anno in cui la miglioramento temporaneo è stato in vigore. La povertà infantile è aumentata nel 2022 a un tasso simile a quello del 2019.

Il American Rescue Plan Act, che i democratici hanno fatto passare attraverso il Congresso a marzo 2021, ha aumentato l'ammontare del credito d'imposta per i bambini a fino a $3.600 - dai $2.000 - per le famiglie che ne hanno diritto, ha reso molti più genitori a basso reddito idonei a richiederlo e lo ha distribuito per metà in modo mensile.

Ciò ha contribuito a ridurre la povertà infantile - come misurato dalla Supplemental Poverty Measure - a un record storico del 5,2% nel 2021, un calo del 46% rispetto al 2020, quando il tasso era del 9,7% secondo l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti. Il credito d'imposta per i bambini ha aiutato a sollevare 2,9 milioni di bambini dalla povertà nel 2021, con l'aumento temporaneo che ha contribuito a 2,1 milioni di questi bambini, secondo l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti.

La Supplemental Poverty Measure, che è iniziata nel 2009, tiene conto di alcuni aiuti governativi non in contanti, crediti fiscali e spese obbligatorie.

Tuttavia, nel 2022, la povertà infantile è aumentata al 12,4%, circa allo stesso livello del 2019. È stato il più grande aumento della povertà infantile dalla nascita della Supplemental Poverty Measure.

Iniziato quest'anno, la Camera ha approvato un disegno di legge fiscale che espanderebbe nuovamente il credito d'imposta per i bambini, anche se l'aumento non sarebbe altrettanto generoso come nel 2021. I senatori repubblicani hanno bloccato la sua avanzamento nella loro camera lo scorso mese.

Da CNN's Tami Luhby

Video della campagna di Harris che omette il contesto sulle affermazioni di Trump sull'economia

In un video registrato in anticipo dal team della campagna della vicepresidente Kamala Harris, un membro dello staff ha condiviso affermazioni fatte dall'ex presidente Donald Trump sull'economia con l'intenzione di smentirle.

"Diamo un'occhiata al suo rendimento lavorativo pre-Covid, confrontato con l'amministrazione Biden-Harris. Sorpresa, sorpresa, non i risultati più impressionanti," ha detto l'aiuto, mostrando uno schermo con le figure medie di crescita mensile dei posti di lavoro sotto Trump da gennaio 2017 a febbraio 2020, confrontate con i numeri dell'intera amministrazione Biden-Harris.

"E per quanto riguarda i suoi miracoli nella produzione promessi, le parole sono a buon mercato, ma i risultati sono rari. Trump ha effettivamente assistito a una perdita di 178.000 posti di lavoro nella produzione. E non sto dando la colpa a Covid, no no. I posti di lavoro nella produzione erano già in calo prima che la pandemia colpisse."

I Fatti Chiari: Le figure fornite dallo stagista della campagna sono corrette, ma necessitano di un po' di contesto in più. Non è corretto confrontare i numeri di crescita mensile dei posti di lavoro che Trump ha gestito fino a inizio 2020 con quelli dell'amministrazione Biden-Harris. I loro numeri hanno ricevuto un boost da alcuni fantastici rapporti di lavoro mentre l'economia iniziava a riprendersi post-pandemia. Ad esempio, nel luglio 2021, sono stati aggiunti 939.000 posti di lavoro in un solo mese.

E sì, 178.000 posti di lavoro nella produzione sono stati effettivamente persi durante il regno di Trump. Ma Covid-19 è stato un giocatore significativo. Negli ultimi giorni prima della pandemia, i posti di lavoro nella produzione stavano leggermente calando. Da novembre 2019 a febbraio 2020, sono stati persi solo 36.000 posti di lavoro nella produzione. Guarda qui, molto lontano dai quasi 1,4 milioni di posti di lavoro nella produzione che sono scomparsi tra febbraio 2020 e aprile 2020. In modo sorprendente, una parte significativa di queste perdite è stata recuperata prima che Trump lasciasse l'ufficio.*

Da CNN's Elisabeth Buchwald

