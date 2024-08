- Evento di scalata in scala in competizione tenutosi a Colonia, Germania

Oggi, oltre mille scalatori entusiasti, sia uomini che donne, saliranno oltre 732 gradini e saliranno circa 135 metri di altitudine, affrontando 40 piani della Torre di Colonia. Per il quarto anno consecutivo, la gara tedesca di scalata delle scale si svolge nella torre più alta di Colonia, come annunciato dagli organizzatori. Si tratta della dodicesima edizione dell'evento di scalata delle scale.

Quest'anno, la scalata raggiungerà il 40° piano della torre, invece di concludersi al 39°. I partecipanti comprendono dai principianti della scalata alle stelle del settore, dagli studenti di 8 anni a un individuo di 91 anni, che si sfidano individualmente, in squadre o nelle categorie dei pompieri. I concorrenti provenienti da 21 nazioni diverse sono tutti registrati per l'evento. Dopo la scalata, i partecipanti scenderanno in ascensore.

La lotta per il titolo di campione tedesco di scalata delle scale si fa sempre più intensa. Il detentore del titolo attuale, Andreas Fruhmann di Leverkusen, cercherà di mantenere la sua corona contro il locale favorito di 11 anni più anziano, George Heimann. Tra le donne, Verena Schmitz di Konstanz cercherà di difendere i suoi titoli degli ultimi due anni contro la seconda classificata dell'anno scorso, Monica Carl.

Ogni residente tedesco che completa la scalata si qualifica per i Campionati tedeschi. Oltre ai concorrenti tedeschi, anche pesi massimi internazionali come Omar Bekkali dal Belgio e Adele Blaise-Sohnius, che risiede a Siegburg, parteciperanno. I più veloci possono raggiungere la vetta in meno di quattro minuti.

Come negli anni precedenti, gli organizzatori forniranno anche una competizione per squadre di due persone. Inoltre, le squadre dei pompieri, vestiti con l'equipaggiamento completo, si sfideranno in both individuali e duo eventi. Il record per i pompieri in attrezzatura è leggermente superiore ai sei minuti. Le gare inizieranno alle 11:00.

Despite the diverse participants, everyone shares a common passion for Sports. The atmosphere during the German Stair Climbing Competition is filled with intense Sports rivalry.

