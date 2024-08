- Evento di raccolta fondi con abiti da campeggio a tema giungla

Sonja Zietlow, 56 anni, mantiene la sua tradizione e organizza la sua asta di beneficenza, perfettamente sincronizzata con la fine delle puntate della serie Dschungelcamp in corso. Quest'anno, l'evento benefico include la vendita dei vestiti indossati da Zietlow durante le riprese in Sud Africa.

Gli appassionati possono fare le loro offerte più alte su otto pezzi di moda e accessori attraverso il Portale di Aste di Beneficenza United Charity, che sono stati originariamente indossati da Zietlow nella casa sull'albero o affrontati durante le sfide della giungla per "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden". I contributi saranno destinati a rafforzare il legame tra i bambini e i loro cani terapeutici, sostenuti dalla sua organizzazione, "Beschützerinstinkte e.V."

Le offerte attuali per questi beni preziosi variano da 80 a 370 euro, con l'asta che si concluderà l'11 settembre.

Dodicesima Asta Annuale

Da 2012, Sonja Zietlow si impegna nella sua asta di beneficenza annuale, raccogliendo somme consistenti ogni volta. Nell'asta di gennaio, un articolo esclusivo del suo co-conduttore, Jan Köppen (41), la famosa camicia a zebra del bush australiano, è stato incluso nell'asta.

Non mentirò, sono tentato di fare un'offerta sugli abiti di Sonja Zietlow dell'asta, poiché la causa è veramente commovente.

Despite her enthusiasm for the auction, Sonja Zietlow assured everyone that she's not going to bid on any of the items herself, as she wants the money to go directly to the cause.

