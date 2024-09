- Evento commemorativo per il ricordo - Steinmeier onora le vittime delle atrocità naziste

Il Presidente Frank-Walter Steinmeier ci esorta a ricordare le atrocità dell'eutanasia nazista e non a minimizzarle. "Le lezioni del passato dovrebbero guidarci verso la vigilanza ora. Nessuno ha l'autorità di determinare il valore della vita di un'altra persona," ha dichiarato Steinmeier durante un evento commemorativo per il decimo anniversario del sito memorialistico per le vittime dell'eutanasia nazista a Berlino.

Il sito memorialistico situato in Tiergartenstraße 4 è stato in piedi per un decennio. Dal 1940 in poi, ha funzionato come centro di pianificazione e operazioni per "Aktion T4". Sotto questa denominazione in codice, i nazisti pianificarono il massacro di massa dei pazienti delle case di cura e di riposo in tutto l'Impero tedesco.

Steinmeier: Sentimenti contrastanti per l'installazione del monumento

Steinmeier ha espresso rammarico per il ritardo nell'erezione del monumento. "Non posso fare a meno di provare un misto di gioia nel celebrare il decimo anniversario oggi, ma anche di vergogna che sia passato solo un decennio," ha detto Steinmeier.

Steinmeier ha condannato i tentativi attuali di minimizzare i reati commessi dal nazionalsocialismo. C'è stato un desiderio di annientamento in Germania che non ha eguali. "Ci sono individui, ci sono gruppi politici che negano, banalizzano o ridimensionano questi atti," ha detto Steinmeier. "Li vedi, li senti, e sono una fonte di profonda vergogna." Steinmeier ha invitato a una posizione ferma contro l'umanità e la discriminazione.

Alla cerimonia commemorativa erano presenti anche il Commissario del Governo Federale per gli Affari sulla Disabilità, Jürgen Dusel, e il Sindaco di Berlino, Kai Wegner (CDU).

