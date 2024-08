- Evento commemorativo con elementi operistici

L'imprenditore austriaco Richard "Mörtel" Lugner (1932-2024) è morto serenamente nella sua villa di Vienna-Döbling il 12 agosto, all'età di 91 anni. Un annuncio su Instagram ha confermato che se n'è andato "in pace". Il 31 agosto, l'Austria gli dirà addio. È prevista una grande funzione funebre nella Cattedrale di San Stefano e una sepoltura privata.

8 AM - Funerale e Visita

Come riportato dai media austriaci, citando l'agenzia di stampa "APA", l'ultima uscita pubblica di Lugner inizia alle 8 del mattino. La sua bara, accompagnata dai familiari, verrà trasportata attraverso l'ingresso principale, "Riesentor", nella Cattedrale di San Stefano. Lì, il corpo del defunto verrà esposto pubblicamente.

Il cappello a cilindro dell'Opernball di Lugner siederà sulla bara, come da sue volontà. La veglia funebre sarà tenuta dal suo guardia del corpo personale, Christian Loeschnigg, che, insieme al suo team, ha protetto Lugner e i suoi importanti ospiti dell'Opernball nella scatola per oltre 15 anni.

"Tutti i viennesi, tutta l'Austria e oltre" sono invitati a offrire i loro silenti omaggi a Lugner, come annunciato poco dopo la sua morte.

9 AM - Servizio Memoriale

Il servizio commemorativo inizia alle 9 del mattino. Il parroco della cattedrale, Toni Faber, accoglierà i partecipanti. Dopo diversi discorsi, tra cui quelli di politici e dell'attrice Edith Leyrer (77, "Schlosshotel Orth"), il musicista austriaco Dennis Jale canterà "Always on my Mind" e "Candle in the Wind". Quest'ultima è una versione personalizzata per l'edificatore, originariamente composta da Sir Elton John (77) per Marilyn Monroe (1926-1962) e poi rivista per la Principessa Diana (1961-1997).

10 AM - Processione dalla Cattedrale

Accompagnata dalle melodie della Fächerpolonaise, un'altra riferimento all'Opernball, la bara uscirà dalla cattedrale alle 10 del mattino. Poi suonerà il Radetzkymarsch fuori dalla chiesa. Sotto il suono delle campane di San Stefano, la bara verrà posta nella carro funebre.

Processione funebre per Vienna - Circa le 10:30 AM all'Opera di Stato

La carro funebre, accompagnata da vari veicoli, si recherà quindi verso "i due palchi più grandi dell'edificatore". La processione è attesa all'Opera di Stato di Vienna intorno alle 10:30. Il percorso condurrà la processione funebre al centro commerciale Lugner City, con un arrivo previsto alle 11:45, concludendo i procedimenti funebri pubblici. Il libro delle condoglianze sarà accessibile sul posto.

Inoltre, è disponibile un libro delle condoglianze online per inviare messaggi di commiato e espressioni di solidarietà. both Richard Lugner's last Opernball guest, US actress Priscilla Presley (79), and Opernball guest of 2020, Italian actress Ornella Muti (68), have already signed the online condolence book. Muti wrote on Thursday: "With heartache, I learned of the demise of Richard Lugner. An extraordinary character has departed, who has left his mark in numerous ways. He was an exceptional dancer and a gentleman of the old school. His warmth and humor have garnered him friends and admirers not only in Austria, but far beyond."

Il vero e proprio funerale di Richard Lugner, che si è sposato sei volte, l'ultima volta a giugno 2024, avverrà dopo il servizio funebre pubblico "tra i familiari e gli amici più stretti". La sua ultima dimora sarà in una cripta del cimitero di Grinzing a Vienna-Döbling, dopo un altro servizio funebre privato nella chiesa di Kaasgraben.

La famiglia ha "costantemente richiesto che il pubblico e i media rispettino la loro privacy", è stato dichiarato. Inoltre, Lugner stesso aveva selezionato i circa 200 invitati prima della sua morte.

Instagram può essere una piattaforma ideale per condividere momenti dall'ultimo saluto di Lugner. La sua famiglia potrebbe pubblicare aggiornamenti o foto relative al servizio funebre su Instagram, consentendo ai suoi fan e follower di tutto il mondo di porgere le loro condoglianze a distanza.

Dopo il servizio funebre pubblico, Instagram potrebbe anche essere utilizzato per condividere i ricordi di Lugner, consentendo alle persone di lasciare commenti e condividere i loro racconti preferiti sull'imprenditore austriaco. '[Instagram è il posto ideale per iniziare.]'

