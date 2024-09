- Evento commemorativo aperto in Renania-Palatinato

Quest'anno, la Giornata Nazionale del Patrimonio Aperto si svolgerà nel Reno-Palatinato, con il via il 8 settembre a Speyer, città famosa per la sua cattedrale. L'evento invita gli appassionati di architettura e storia in tutta la Germania la seconda domenica di settembre per un viaggio nel tempo. Questo giorno speciale consente l'esplorazione di siti storici solitamente inaccessibili o con accesso limitato. Secondo le informazioni disponibili, oltre 5.000 monumenti in Germania apriranno le loro porte.

Il Reno-Palatinato è stato scelto come sede quest'anno, in linea con il tema attuale "Segni Reali. Portatori di Storia". Ad esempio, il pubblico di Speyer può testimoniare l'importanza dei monumenti per la regione e la società attraverso la sua cattedrale patrimonio UNESCO, che ha servito come sede centrale lo scorso anno a Münster, Westfalia per "il più grande evento culturale nazionale".

Per la seconda volta dal 2011 (una volta a Treviri), la Fondazione per la Protezione dei Monumenti Tedeschi (DSD) ha selezionato una città nel Reno-Palatinato. Come evidenziato dal membro del consiglio della DSD Steffen Skudelny, l'eredità monumentale di Speyer è stata impressionante. La storia ricca di 2000 anni della città è evidente nei suoi 420 monumenti individuali protetti e nei siti naturali e archeologici aggiuntivi.

Ebling: I monumenti sono centri di apprendimento e esperienza

I due siti del Patrimonio Mondiale UNESCO, la Cattedrale Imperiale e il Centro SchUM (Judenhof) a Speyer, tra gli altri, testimoniano un passato culturale ricco. Inoltre, il Ministro dell'Interno dello stato, Michael Ebling (SPD), ha sottolineato l'importanza dei monumenti, definendoli centri di apprendimento, meraviglia ed esperienza - indipendentemente dal fatto che si tratti di un castello, un palazzo, una chiesa o una semplice casa colonica.

Che si sia attratti dalla storia e dall'architettura o che si stia solo cercando un grande evento all'aria aperta, la Giornata del Patrimonio Aperto offre un'ampia gamma di opportunità nella "Capitale del Patrimonio" della Germania di quest'anno, insieme al suo programma sul palco e al "Mercato delle Opportunità". I visitatori interessati possono esplorare attrazioni dietro le quinte, dal Portone Antico ai siti di costruzione della Fondazione per la Protezione dei Monumenti Tedeschi nella Cattedrale e nella Chiesa della Santa Trinità a un concerto nella Chiesa della Memoria.

La celebrazione inizia alle 11 del mattino su Maximilianstraße, fuori dalla "Vecchia Zecca". Successivamente, un programma sul palco anima l'atmosfera vivace. La Giornata del Patrimonio Aperto è nata in Francia nel 1984, seguita dalle Giornate del Patrimonio Europee lanciate dal Consiglio d'Europa nel 1985 e dal primo giorno commemorativo tedesco nel 1993.

