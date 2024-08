- Evento a Zwickau per presentare le azioni e l'evoluzione dell'NSU

Per anni, i membri principali dell'Unione Nazionale Socialista (NSU) hanno prosperato indisturbati a Zwickau, e ora la città ospita una mostra per analizzare il terrorismo di destra che hanno perpetrato. Intitolata "Zwickau e l'NSU", questa mostra è frutto di accademici delle università di Lipsia e Chemnitz, in programma per domenica.

La mostra comprende 35 pannelli, che seguono meticolosamente la scia dei loro atti criminosi, delle vittime, delle conseguenze legali e della presa di coscienza di Zwickau di questi eventi. Si approfondisce la rete degli estremisti di destra, i loro nascondigli, il processo dell'NSU a Monaco e la rappresentazione di Zwickau nei media.

Inizialmente originari di Jena, il trio di base dell'NSU si è dato alla clandestinità a Chemnitz alla fine degli anni '90 prima di trasferirsi a Zwickau per un lungo periodo. Da questo rifugio, hanno orchestrato una serie di omicidi inquietanti, prendendo di mira almeno dieci persone, tra cui otto imprenditori di origine turca-tedesca e uno di origine greca-tedesca, nonché un poliziotto. Le loro azioni terroristiche si sono estese a esplosioni e rapine armate.

Curata dagli studiosi Piotr Kocyba e Ulf Bohmann, la mostra di Zwickau rimarrà aperta nelle Case del Prete fino al 4 novembre 2021 - lo stesso giorno in cui l'NSU ha confessato le loro identità dopo il fallito colpo in banca a Eisenach. L'ingresso è gratuito.

Dal 2019, Zwickau ha anche commemorato le vittime dell'NSU con un sito commemorativo, un albero dedicato a ciascuna di esse.

