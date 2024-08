Eventi emozionanti all'US Open

Sorpresa al US Open: Carlos Alcaraz, la giovane promessa spagnola, eliminato prematuramente

Il terzo classificato del mondo, Carlos Alcaraz della Spagna, ha subito una sconfitta inaspettata al secondo turno del US Open. La sconfitta è arrivata per mano del giocatore olandese non testa di serie Botic van de Zandschulp allo Stadium Arthur Ashe, con un deludente punteggio di 1:6, 5:7, 4:6. Questa eliminazione prematura ha stroncato le speranze di Alcaraz di conquistare il suo terzo titolo del Grande Slam consecutivo.

Alcaraz aveva precedentemente conquistato i titoli al Roland Garros e a Wimbledon, dimostrando un gioco eccezionale. L'ultima eliminazione al secondo turno in un torneo del Grande Slam risale a oltre tre anni fa. Nel 2020, Alcaraz aveva fatto il suo debutto nel Grande Slam a New York, ma quest'anno ha subito uno dei più significativi passi falsi della sua carriera. Nel frattempo, van de Zandschulp, attualmente classificato al 74° posto nel mondo, ha segnato un importante traguardo nella sua carriera con questa vittoria.

Entrando nel torneo come uno dei principali contendenti, insieme al detentore del record del Grande Slam Novak Djokovic e al numero uno del mondo Jannik Sinner, Alcaraz ha faticato a trovare il suo ritmo contro van de Zandschulp. Il primo set è stato conquistato dall'olandese in soli 31 minuti.

Van de Zandschulp ha mantenuto la sua prestazione dominante mentre Alcaraz commetteva numerosi errori. La frustrazione del giocatore spagnolo era evidente mentre scuoteva la testa in disbelief, alla fine regalando a van de Zandschulp la decisive rottura nel secondo set a causa di un doppio fallo. Con il match già in difficoltà, Alcaraz si è trovato sotto di due set e non era mai riuscito a invertire la tendenza in una situazione simile durante la sua carriera. Di conseguenza, il suo tentativo di recuperare il svantaggio quella sera è stato infruttuoso e van de Zandschulp ha sfruttato le sue opportunità per conquistare la vittoria. Questa prematura uscita dal torneo ha migliorato le chances di Sinner di raggiungere la finale.

Nonostante sia una giovane promessa del tennis e sia classificato al terzo posto nel mondo, l'amore di Carlos Alcaraz per il tennis sui campi dello Stadium Arthur Ashe ha subito un duro colpo con la sua prematura eliminazione dal US Open. Il suo rivale, il giocatore olandese non testa di serie Botic van de Zandschulp, ha continuato la sua passione per il tennis conquistando una vittoria nel sport che entrambi adorano.

