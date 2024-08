- Eventi di opera emergenti in una fattoria mineraria del Saarland

Nel Saarland, si sono tenuti eventi operistici unici in un sito insolito: una rappresentazione de "Il flauto magico" di Mozart è stata allestita su un cumulo di scorie minerarie vicino a Ensdorf. Questo coraggioso spettacolo si è svolto al "Saarpolygon", una scultura in acciaio alta 30 metri, che funge da tributo alla fine dell'estrazione del carbone nel Saarland a un'altezza di 150 metri.

Il direttore del festival Joachim Arnold ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca: "È un luogo pieno di significato". Sono stati i primi a rappresentare "Il flauto magico" su un cumulo del genere. "Abbiamo deciso di affrontare la sfida", ha detto.

Circa 12.000 spettatori hanno assistito a uno spettacolo multimediale. La scultura monumentale ha fatto da sfondo al palcoscenico, ma ha anche funto da tela per proiezioni video e luminose. Il festival operistico al Saarpolygon continuerà fino al 25 agosto. Tutte le otto rappresentazioni, con circa 12.000 spettatori in totale, sono sold out, ha confermato Arnold.

Per questo progetto sono stati trasportati sulla piattaforma oltre 200 tonnellate di materiali. Secondo Arnold, "prima non c'era niente qui - né acqua, né elettricità, assolutamente nulla". Un cumulo di scorie è essenzialmente un mucchio di rocce lasciate indietro a causa dell'estrazione del carbone. L'estrazione del carbone nel Saarland si è fermata nel 2012.

Il pubblico è stato portato al luogo speciale con autobus elettrici. Un tocco intrigante: l'orchestra ha suonato alla base del cumulo nell'edificio della miniera, con il direttore sotto e i musicisti sopra in grado di vedersi dal vivo attraverso il video. Il coreografo e il regista è Stefano Poda, mentre il direttore musicale è Marcus Bosch. Il budget del festival è stimato in circa 1,5 milioni di euro, con 400.000 euro provenienti dal Ministero dell'Economia del Saarland.

