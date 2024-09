- Eventi di apertura delle porte nelle chiese, nei padiglioni e nell'ufficio del cancelliere

Il 8 settembre, in occasione della Giornata del Patrimonio, circa un migliaio di luoghi interessanti saranno accessibili nel Nord Reno-Westfalia. Il tema di quest'anno è "Testimoni del tempo. Testimoni della storia". In questo giorno, sarà possibile esplorare una miriade di monumenti storici con visite guidate esclusive.

Ogni settembre, la Giornata del Patrimonio attira centinaia di migliaia di visitatori solo nel Nord Reno-Westfalia, secondo la Fondazione per la Conservazione dei Monumenti Germanica con sede a Bonn. Un'ampia gamma di iniziative, chiese, autorità, corporationi e proprietari privati partecipano in oltre 200 città dello stato. Castelli, fattorie, giardini, chiese, fabbriche storiche e edifici amministrativi fanno parte di questa lista.

Il Velodromo di Bielefeld, la prima casa del primo Cancelliere Konrad Adenauer a Rhondorf vicino a Bonn, un mulino a vento a Ennigerloh nella Münsterland, o il tribunale amministrativo a Gelsenkirchen, che un tempo era l'ufficio postale principale, sono tra i luoghi.

A Herne-Sodingen, un piccolo edificio degno di nota del 1922 sarà il clou della Giornata del Patrimonio: "Heike's Kiosk" è un monumento protetto e continua a fare da bar e servizi igienici pubblici. La Fondazione per la Conservazione dei Monumenti Germanica ha acquisito questo edificio protetto lo scorso anno.

Durante la giornata, diversi edifici saranno presentati in tour speciali, con l'accento su aspetti specifici. Normalmente, solo un numero limitato di posti è disponibile. "È saggio verificare se è necessario registrarsi", ha suggerito un rappresentante della fondazione di Bonn. La registrazione è richiesta a Wuppertal, ad esempio, poiché il tribunale regionale partecipa. In due tour, i visitatori possono esplorare prospettive uniche: l'area di detenzione, una sala del tribunale architettonicamente affascinante e la sala del tribunale per i processi.

A Lemgo, sono previsti due tour cittadini per bambini per diversi luoghi storici. Qui, i bambini possono acquisire conoscenze sulla storia urbana e architettonica locale.

Altri luoghi storici, come gli antichi municipi medievali o le rovine romane, potrebbero offrire visite guidate esclusive durante la Giornata del Patrimonio. I visitatori interessati a partecipare a questi tour dovrebbero verificare i requisiti di registrazione con il singolo luogo.

Coloro che non riescono a prenotare una visita guidata possono ancora esplorare altri luoghi affascinanti, come i musei all'aperto o meraviglie architettoniche uniche, disponibili per visite autonome per tutta la giornata.

