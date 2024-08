Evelyn Burdecki sta controbattendo le accuse riguardanti le immagini private trapelate.

Per anni, Evelyn Burdecki, ex-regina della giungla di RTL, è stata sommersa da indesiderati 'dick pics' da parte di sconosciuti sui social media. Stufa di questo costante harassment, ha deciso di prendere in mano la situazione.

Evelyn Burdecki ha abbastanza di ricevere centinaia di immagini esplicite quotidianamente, una situazione che è iniziata nel 2019. Probabilmente il volume di tale contenuto è cresciuto da allora.

Determinata a porre fine a questa indesiderata attenzione, Burdecki ha annunciato il suo piano su Instagram, dicendo: "Faccio denuncia! Esporrò questi tizi alle loro famiglie, amici e posti di lavoro."

Veramente alle sue parole, ha smascherato un tale episodio nella sua prossima diapositiva, rivelando il volto e il nome del mittente. Nonostante abbia oscurato i suoi genitali, lui li aveva messi in evidenza nella foto. La sua frustrazione è esplosa, chiedendo: "Che tipo di mondo è questo dove simili attacchi personali vanno impuniti?"

Porre fine ai 'ganci per la carne'!

Nel 2019, aveva sfogato la sua frustrazione dicendo: "Quando questi uomini incontrano una donna per strada, non tirano fuori i loro genitali!" Ha esortato con enfasi: "Smettetela di mandarmi i vostri 'ganci per la carne'! È harassment sessuale e illegale!" Aveva chiarito a tutti quelli che le inviavano tale contenuto.

Secondo lei, nessuno, indipendentemente dalla loro fama, dovrebbe essere sottoposto a tale trattamento. All'epoca, aveva urlato: "vergogna a voi!" ai responsabili di questi atti.

Instagram è una piattaforma dove Burdecki ha condiviso il suo piano per combattere il harassment. Ha condannato con forza l'invio continuo di immagini inappropriate sulla piattaforma, dicendo: "Tenete i vostri 'ganci per la carne' fuori dai miei messaggi diretti, è harassment sessuale e sbagliato."

