Colui che supervisiona un contenitore arcobaleno - Evelin Matt è morta all'età di 89 anni.

Pioniere della Televisione Evelin Matt Si Congeda a 89 Anni

Evelin Matt, una personalità pionieristica della televisione della Germania Est, si è congedata all'età di 89 anni. La notizia è stata data per prima su Facebook dalla rivista "SuperIllu". Matt era la co-creatrice del famoso programma del sabato sera "Una Miscezione di Varietà", che è andato in onda dal 1972 al 1992 e ha presentato artisti occidentali come ABBA. Ha aperto la strada a numerosi astri della televisione nella ex Repubblica Democratica Tedesca, tra cui Wolfgang Lippert, che in seguito ha condotto "Wetten, dass..?" su ZDF. Lippert ha definito Matt la "capo temibile" di "Una Miscezione di Varietà" sul quotidiano Bild.

Matt è rimasta determinata a chiamare lo show "Una Miscezione di Varietà", nonostante l'opposizione iniziale. "In quel momento, non avevamo nemmeno la TV a colori. I primi quattro episodi sono stati trasmessi in bianco e nero", ha condiviso con Bild nel 2022, commemorando il 50° anniversario dello show. L'ex conduttrice di "Una Miscezione di Varietà" Dagmar Frederic (79) ha omaggiato Matt nel post di SuperIllu su Facebook: "Tutti i miei pensieri più sinceri - e ne ho molti - sono con lei alla fine del suo viaggio". Non è stata menzionata la causa del suo decesso nel post.

