Evasione degli acquisti online: sfuggire alle sfide delle vendite di e-commerce

L'acquisto Online Può Essere Veloce e Conveniente, Ma Anche Scomodo a Volte: Inizialmente il Prodotto Non Arriva, Successivamente Delude le Aspettative e Infine Gestire i Resi Può Essere un Lungo Viaggio Oltreoceano? Riconoscere i Segnali di Rischio Prima dell'Acquisto.

L'item sembra allettante online e il prezzo è giustificato. Un semplice clic sigilla l'affare. Tuttavia, il processo di consegna richiede un periodo di tempo irragionevolmente lungo. E quando si desidera restituire l'item, si scopre che non è stato nemmeno spedito dall'Europa, probabilmente diretto in Cina o in altri luoghi distanti. Questa è una situazione spiegata dal Centro Europeo per i Consumatori Germania (EVZ), prevedendo "guai senza fine".

Esportazioni dai Produttori Asiatici

Quando un negozio online semplicemente elabora l'ordine e invia il prodotto direttamente dal produttore o grossista, si tratta di "dropshipping". Tipicamente, ciò comporta prodotti a basso costo dall'Asia. Restituire tali prodotti può quindi rivelarsi piuttosto difficile.

A prima vista, il sito può sembrare affidabile con un dominio ".de", testo tedesco negli annunci e un indirizzo europeo nella stampa. Tuttavia, questo non garantisce che sarà possibile effettuare un reso lì.

Identificare le Parole Chiave

Quindi, quali sono i segnali di pericolo per evitare il dropshipping? Controlla attentamente la stampa, le informazioni sul reso e le condizioni di utilizzo. Se il testo è troppo lungo, puoi utilizzare una funzione di ricerca per cercare parole chiave specifiche come "Cina", "Asia", "Estremo Oriente", "reso", "indirizzo" e "costi". Secondo l'EVZ, potrebbe esserci un'indicazione nascosta che il reso sarà a tuo carico e verrà spedito in Asia, o l'indirizzo del reso potrebbe essere rivelato solo su richiesta.

In alcuni casi, la stampa potrebbe specificare che l'indirizzo elencato non è l'indirizzo del reso. Ciò può significare che il negozio online richiede il reso da consegnare a un paese extra UE. Le recensioni su altre piattaforme possono anche servire da avvertimento. Se ci sono numerosi reclami sul negozio, potrebbe essere un motivo di preoccupazione.

La Maggioranza degli Acquirenti Online Trascura le Precauzioni Essenziali

Un sondaggio condotto dall'EVZ rivela che numerosi consumatori trascurano l'importanza di verificare le condizioni di reso prima di effettuare un acquisto. Solo circa il 20% di coloro che fanno acquisti online almeno una volta al mese presta attenzione a questo, mentre circa il 25% non si preoccupa affatto.

Il prodotto acquistato con il dropshipping è spesso fornito da produttori asiatici, rendendo i resi molto difficili. Nonostante l'aspetto affidabile con un dominio tedesco e il testo, restituire il prodotto potrebbe ancora essere un viaggio internazionale a causa della spedizione diretta dal produttore.

