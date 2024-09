Evasione culinaria dell'aeromobile: il topo esce dal distributore di pasti in volo

Incredibile incidente durante un viaggio pianificato da Oslo a Malaga. L'equipaggio di volo ha servito i pasti, ma un topo è uscito da uno dei pasti confezionati. Di conseguenza, l'aereo ha effettuato una fermata imprevista in Danimarca. Questa informazione è stata condivisa da Norwegian NRK, che ha parlato con un passeggero a bordo. In un post su Facebook, il norvegese Jarle Børrestad ha riferito che il roditore è saltato fuori dal involucro del pasto quando il suo compagno di viaggio lo stava aprendo. L'aereo SAS era in rotta per Malaga di mercoledì.

"Non c'è stato alcun caos, ma personalmente ho tirato su i calzini sopra i pantaloni. Non volevo che il topo saltasse su di me e mi entrasse nei pantaloni", ha raccontato Børrestad a NRK. "Ho parlato con l'assistente di volo che lavora qui, e lei ha confessato di non aver mai incontrato nulla di simile nei suoi 40 anni di servizio come membro dell'equipaggio di cabina".

Secondo NRK, l'aereo stava attraversando lo spazio aereo tedesco quando i passeggeri hanno notato il topo. Non molto dopo, i passeggeri sono stati avvertiti tramite l'altoparlante che c'era una potenziale minaccia per la sicurezza, portando l'aereo a fare una inversione di marcia e atterrare a Copenaghen. Un rappresentante di SAS ha confermato questo al giornale "Fædrelandsvennen". A quanto pare, questo è il protocollo normale in caso di infestazione a bordo. Secondo i resoconti di NRK, i passeggeri sono arrivati a destinazione nel sud della Spagna circa due ore e mezzo in ritardo.

I topi e i ratti sono rari a bordo degli aerei, ma possono rappresentare un rischio significativo per l'aviazione in quanto possono danneggiare i cavi elettrici dell'aeromobile.

