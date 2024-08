Evacuazioni obbligatorie avviate prima che il tifone Ampil colpisca il Giappone

Il nord del Giappone si prepara all'arrivo di un tifone. Migliaia di persone sono state trasferite da zone vulnerabili alle inondazioni, con voli e treni nella regione di Tokyo cancellati. Il tifone "Ampil" era previsto per avvicinarsi alle acque vicine a Tokyo in serata, prima di dirigersi a nord. Gli esperti meteorologici hanno emesso avvisi per forti venti e pioggia.

Secondo l'Agenzia Meteorologica del Giappone, "Ampil" ha registrato venti superiori a 160 chilometri orari all'alba di venerdì. Il centro del tifone non era previsto per colpire la terraferma. Tuttavia, i bordi della tempesta avevano già causato interruzioni di corrente in più di 5.000 case, principalmente nelle prefetture costiere a est di Tokyo, ma anche in aree più a nord.

È stato emesso un avviso di evacuazione per i 320.000 residenti della città di Iwaki, nella prefettura di Fukushima. Più di 30 luoghi sono stati utilizzati come rifugi sicuri, come palestre scolastiche e centri comunitari.

Tokyo Disneyland ha chiuso i battenti alle 3 pm di venerdì a causa della tempesta prevista. Uno dei maggiori servizi di consegna ha sospeso le operazioni venerdì e sabato a Tokyo e nelle aree circostanti interessate. I treni ad alta velocità tra Tokyo e Nagoya non erano operativi. Molti voli sono stati cancellati negli aeroporti di Tokyo.

