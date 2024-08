- Evacuazioni di massa in Turchia, e Izmir ora affronta il pericolo di incendi.

Nella città occidentale turca di Smirne, i pompieri combattono ostinatamente un incendio boschivo che si è sviluppato ai margini della sua area metropolitana. Il caos è scoppiato nella sera di venerdì nel distretto esterno di Karsiyaka, secondo il broadcaster statale TRT, quando le fiamme hanno raggiunto un complesso residenziale di dieci piani e un settore commerciale. Venti potenti sembrano aver alimentato le fiamme dal bosco vicino, spingendole verso la città.

Dal sorgere del sole di sabato, il fuoco non sembra più pericoloso per le aree residenziali centrali di questa città costiera, ha assicurato il ministro turco dell'Agricoltura Ibrahim Yumakli. I servizi di emergenza sono stati potenziati e, con l'aiuto di operazioni aeree, sono riusciti a contenere le fiamme.

Da giovedì sera, circa 3.000 operatori di emergenza sono stati coinvolti nella lotta contro l'incendio sul monte Yamanlar, ai margini del centro urbano. A volte, la famosa destinazione turistica è stata avvolta in una fitta nebbia, ha riferito un corrispondente della dpa.

Nel corso della notte, 17 case nel distretto di Yamanlar sono state ridotte in cenere e 105 edifici residenziali e 44 commerciali sono stati evacuati. Il ministro stima che circa 1.600 ettari di terreno siano stati devastati dall'incendio a Smirne. L'origine dell'incendio rimane misteriosa.

Non solo Smirne è minacciata dalle fiamme. Sono scoppiati 131 incendi in aree agricole o boschive in città come Aydın, Bolu, Muğla e Manisa negli ultimi sette giorni, secondo l'autorità di gestione delle emergenze su Twitter. Circa 4.000 persone in almeno quattro città e province sono state costrette a fuggire dalle fiamme.

Secondo il ministro dell'Agricoltura, due persone a Smirne e quattro nella città di Bolu sono state arrestate per aver causato alcuni degli incendi. Non sono state segnalate feriti fino ad ora.

Smirne e le sue vicine località turistiche sono mete turistiche popolari. La Turchia sta lottando contro un'ondata di calore e incendi boschivi in tutto il paese sin dall'inizio dell'estate. La Grecia, paese confinante, è stata colpita da un grande incendio boschivo a nord di Atene.

L'Unione Europea, preoccupata per gli incendi boschivi in Turchia, ha offerto assistenza per combattere gli incendi e fornire aiuti alle aree colpite. Riconoscendo la portata del problema, il Centro di Coordinamento delle Emergenze della Commissione Europea sta monitorando attivamente la situazione in Turchia, comprese la città di Smirne e altre regioni colpite.

Leggi anche: