Evacuazione di Colonia - disinnescata una bomba della prima guerra mondiale

A causa dello smaltimento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale a Colonia, circa 7.000 residenti devono evacuare le loro case. Una clinica, una casa di riposo e la stazione ferroviaria merci sono anch'esse interessate. La bomba inesplosa trovata durante i lavori di costruzione a Porz-Westhoven lunedì verrà smaltita oggi, come annunciato dalla città. Il momento esatto non era noto lunedì sera.

I residenti nella zona pericolosa con un raggio di 1.000 metri dovrebbero lasciare le loro case e gli edifici entro le 8:00, secondo la città. Per gli sfollati che non possono stare con la famiglia o gli amici, verrà allestito un punto di accoglienza in uno stadio sportivo.

Questo è il terzo episodio del genere in pochi giorni. La scorsa settimana, due bombe della Seconda Guerra Mondiale sono state smaltite in città. Gli sfollamenti nei distretti di Lindenthal e Rodenkirchen hanno interessato circa 10.000 persone, nonché un ospedale, due cliniche ambulatoriali e case di riposo.

La scoperta di bombe inesplose non è insolita a Colonia e spesso viene incontrata con relativa indifferenza dai residenti. Molti residui della Seconda Guerra Mondiale sono ancora sottoterra. Circa la metà degli attacchi aerei contro la Germania nazista era concentrata nell'odierna Renania Settentrionale-Vestfalia, a causa dell'importanza industriale allora predominante della Ruhr, ma anche per la vicinanza geografica delle città della Germania occidentale all'Inghilterra.

