Evacuate diverse capitali statali a causa di minacce inviate in massa via e-mail

"Si è trattato di un'e-mail di massa inviata a diversi (Segretari di Stato) e uffici statali in tutto il Paese", ha dichiarato Michon Lindstrom, portavoce dell'ufficio del Segretario di Stato del Kentucky.

Una copia di un'e-mail di minaccia ottenuta dalla CNN mostrava uffici governativi in almeno 23 Stati elencati come destinatari. Il mittente affermava di aver piazzato degli esplosivi all'interno del "vostro Campidoglio", anche se nell'e-mail non veniva menzionato alcuno Stato specifico. Non è chiaro se siano state inviate altre e-mail di minaccia.

La minaccia ha riguardato le procedure del Campidoglio in Kentucky, Mississippi, Georgia, Connecticut, Michigan e Minnesota. Nessuno Stato ha riferito di aver trovato oggetti minacciosi in quegli edifici.

"Mentre tutti sono al sicuro, (la Polizia di Stato del Kentucky) ha chiesto a tutti di evacuare il Campidoglio e sta indagando su una minaccia ricevuta dall'Ufficio del Segretario di Stato", ha dichiarato il governatore del Kentucky Andy Beshear su X.

"Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Mississippi ha evacuato con successo il Campidoglio", ha dichiarato un portavoce. "Il senatore dello Stato Brice Wiggins ha dichiarato sui social media: "Individui malati, che devono essere perseguiti, non ci impediranno di fare il nostro lavoro".

"L'inizio del 2024 con un allarme bomba al Campidoglio della Georgia", ha scritto Gabriel Sterling, direttore operativo del Segretario di Stato della Georgia.

Lo staff capitolino del Segretario di Stato ha ritardato il suo arrivo al Campidoglio fino a circa 45 minuti dopo, quando ha ricevuto il "via libera" ufficiale dalla Polizia di Stato", ha dichiarato alla CNN il portavoce del Segretario di Stato Mike Hassinger.

La CNN ha contattato le forze dell'ordine federali per un commento.

La notizia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata.

Sabrina Shulman e Jason Morris della CNN hanno contribuito a questo servizio.

