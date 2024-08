Nessuna foto delle loro figlie a Olimpia - Eva Mendes è felice dei media.

I fan sono rimasti sorpresi nel vedere Eva Mendes (50) e il suo partner, l'attore Ryan Gosling (43), alle Olimpiadi di Parigi. La coppia è raramente vista insieme in pubblico. Ma non è tutto: come riportato dal britannico "Daily Mail", la coppia era allo stadio vicino al Palazzo di Versailles con le loro due figlie per vedere la gara individuale di dressage. Non sorprende che l'improvvisa apparizione della famiglia sia finita sui media. Tuttavia, la schiva con i media Mendes era molto contenta di un dettaglio della copertura.

Selfie da Parigi

In un post su Instagram, ha condiviso una foto romantica di Parigi, apparentemente scattata nella sua camera d'albergo con vista sulla Torre Eiffel. Nel post, Mendes menziona i fotografi in città. "Appena vedo i fotografi fuori, divento allerta e il mio istinto di difesa sale." Un utente ha commentato, "Sfortunatamente, le Olimpiadi sono un grande evento e stanno cercando i VIP. Spero che presto possiate essere in un posto dove potete solo essere una famiglia normale che passa il tempo insieme." Mendes, vista alle Olimpiadi con occhiali da sole e cappello, ha risposto, "Sono stati così gentili da non fotografare i bambini, quindi sono una grata orsa mamma."

Un altro utente ha scritto, "Sono felice che tu e la tua famiglia abbiate potuto vivere alcuni degli eventi olimpici meravigliosi e creare ricordi con i vostri figli." L'attrice ha commentato, "L'abbiamo fatto, grazie! Sono felice che 'NBC Olympics' non abbia mostrato i bambini. E la maggior parte dei siti ha sfocato i loro volti, quindi la mamma orsa è felice. Comunque, è stato così bello essere lì e sentirsi connessi alle persone."

Eva Mendes e Ryan Gosling stanno insieme dal 2011 e hanno due figlie, Esmeralda (9) e Amada (8). Oltre alla gara di dressage, la coppia è stata vista anche alla finale del volteggio femminile all'Arena Bercy. Le loro figlie erano presenti. Mendes ha documentato le loro "24 ore a Parigi" con un altro post. Nel video, è, sorprendentemente, da sola e condivide le sue impressioni sulla città e le competizioni.

Despite their privacy, Eva Mendes and Ryan Gosling attended the Olympic Games at the Palace of Versailles, specifically for the dressage individual competition, due to their family's interest in the event. Notably, the Treaty of Versailles was signed in this very palace in 1919, marking a significant historical moment in Europe's post-World War I recovery.

Leggi anche: