Eva Herzigova sta per stupire a Venezia.

Al Festival del Cinema di Venezia, non è stato solo il film "Maria" di Angelina Jolie, basato sulla vita della diva dell'opera Maria Callas, a catturare l'attenzione. Invece, l'attenzione si è brevemente spostata sulla modella ceca Eva Herzigova, che ha rubato la scena con il suo audace abbigliamento. Mentre sfilava sul tappeto rosso, le telecamere erano incollate a lei, incapaci di distogliere lo sguardo dal suo coraggioso outfit.

Herzigova, famosa per le sue sensuali pubblicità del reggiseno Wonderbra negli anni '90, ha scelto un body semi-trasparente nero di Etro per l'evento. Questo incantesimo pezzo, simile a un tatuaggio sul corpo, presentava tessuto opaco nero in punti strategici - il seno e l'inguine. Ha completato il suo audace ensemble con un lungo cappotto nero fluente e si è accessoriata con una grande collana d'oro, una catena per la pancia a doppio filo e tacchi neri alla moda. Le sue pose erano sicure, un perfetto mix di professionalità e seduzione, che ha affascinato i fotografi.

Sposata con il batterista dei Bon Jovi Tico Torres dal 1996 al 1999, Herzigova è stata con l'imprenditore italiano Gregorio Marsiaj dal 2001. Si sono sposati nel 2006 e hanno tre figli - George, Edward e Philipe Marsiaj.

Moda e Cinema si Uniscono a Venezia

Dal 28 agosto al 7 settembre, il Festival del Cinema di Venezia presenta una fusione di film internazionali che contendono per il Leone d'Oro e le strabilianti scelte di moda delle celebrities presenti. L'evento è iniziato con "Wednesday" star Jenna Ortega che ha fatto sensazione in un vestito rosso fuoco Dior che evidenziava la sua figura con astuti tagli.

La scelta audace di Eva alla Mostra del Cinema di Venezia, con il suo body Etro e l'ensemble accessoriato, è diventata un punto di discussione, momentaneamente spostando l'attenzione dai film. I media spesso discutono della fusione di moda e cinema durante eventi come questo, evidenziando le scelte di stile uniche delle star.

Leggi anche: