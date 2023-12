Europa League: Problemi di folla ancora una volta

Diversi arresti sono stati effettuati durante la partita del Leicester City con il Napoli il mese scorso, e scene simili di scontri tra tifosi si sono verificate negli stadi in Francia e in Inghilterra questa settimana.

Il pareggio senza reti del Marsiglia con il Galatasaray è stato interrotto per otto minuti nelle fasi finali del primo tempo a seguito della violenza della folla e del lancio di proiettili.

Il blog della UEFA riportava che l'arbitro aveva interrotto la partita per "motivi di sicurezza legati ai giochi pirotecnici". Le immagini hanno mostrato il lancio di razzi accesi tra tifosi rivali, uno dei quali è stato scagliato sul campo.

Il manager del Galatasaray, Fatih Terim, e i rispettivi capitani del club, Fernando Muslera e Dimitri Payet, si sono avvicinati alla zona del campo più vicina ai tifosi in lotta nel tentativo di calmare i toni.

Lo scontro di ieri sera segna la seconda volta in questa stagione che il Marsiglia è stato coinvolto in un incidente legato ai disordini della folla: ad agosto, l'incontro di Ligue 1 con il Nizza è stato abbandonato a seguito di una rissa di massa che ha coinvolto tifosi, giocatori e staff.

Dopo il lancio di bottiglie d'acqua contro i giocatori del Marsiglia da parte del pubblico di casa, una delle quali sembra aver colpito Payet, i tifosi hanno superato le resistenze della sicurezza per riversarsi sul campo e dare vita a una rissa di massa.

Al Nizza è stata inflitta una penalizzazione di due punti e gli è stato ordinato di rigiocare la partita, che si disputerà in una sede neutrale a porte chiuse.

Non vogliamo questa reputazione

Nel frattempo, a Londra, la meritata vittoria del West Ham per 2-0 contro il Rapid Vienna è stata vanificata da analoghe scene di violenza della folla.

Ancora una volta, le immagini sembravano mostrare diversi proiettili lanciati tra i settori di casa e di trasferta dello stadio londinese, compreso un dispenser d'acqua.

È emerso che alcuni tifosi del Rapid Vienna in trasferta hanno tentato di saltare le barriere e attraversare i perimetri di sicurezza per avvicinarsi ai tifosi di casa dopo il gol iniziale di Declan Rice nel primo tempo.

Il manager del West Ham David Moyes ha rivelato dopo la partita di aver assistito ai problemi dalla sua posizione a bordo campo.

"Non so esattamente come siano iniziati, non so dove siano iniziati, ma ero al corrente di alcuni lanci di oggetti", ha detto Moyes.

"Vogliamo essere un club regolarmente in Europa e per questo vogliamo comportarci correttamente".

"Non so chi abbia iniziato, ma non vogliamo questa reputazione. Vogliamo essere visti come un club che può andare in Europa e tutti ci accolgono", ha aggiunto Moyes.

Le scene spiacevoli hanno messo una nota dolente su quella che è stata un'altra eccellente serata in Europa per gli Hammers, che ora si trovano in cima al Gruppo H dopo le vittorie consecutive.

Said Benrahma ha assicurato la vittoria al West Ham con una bella conclusione nei tempi supplementari, e la sua squadra ora guarderà al back-to-back con il Genk belga per cercare di avanzare come vincitori del gruppo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com