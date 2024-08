- Eurocity si scontra con un albero abbattuto in Baviera

Un treno Eurocity in Baviera è entrato in collisione con un albero caduto nella zona dei binari e si è fermato. Un portavoce di Deutsche Bahn ha confermato la notizia martedì sera. Poiché l'EC 117 era gestito dalla compagnia ferroviaria austriaca ÖBB, non erano disponibili informazioni immediate sui passeggeri.

Il tratto tra Bad Endorf e Prien presso il lago di Chiemsee è stato chiuso a seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle 19. I treni a lunga percorrenza hanno dovuto fare dietrofront o terminare il viaggio in anticipo, causando alcune cancellazioni.

Bayerischer Rundfunk ha riferito in serata che più di 200 persone hanno dovuto essere evacuate dal treno. Non era chiaro se ci fossero feriti.

La durata della chiusura è incerta, secondo Bahn. Il sito web ha dichiarato che i lavori per risolvere il problema sarebbero proseguiti fino alle prime ore del mattino. ÖBB ha stimato che i disagi sarebbero proseguiti fino alle 2 del mattino. Un portavoce di ÖBB ha consigliato ai passeggeri di verificare online i collegamenti o le cancellazioni.

Inoltre, martedì sera ci sono stati anche disagi nel traffico ferroviario a causa delle tempeste, ha detto il portavoce. In alcune zone, in particolare in Nord Reno-Westfalia e Baviera, gli alberi erano caduti sui binari.

La collisione è avvenuta nella regione della Baviera, in Germania. A causa di numerosi alberi caduti in Nord Reno-Westfalia e Baviera, ci sono state ulteriori interruzioni nel traffico ferroviario tedesco.

