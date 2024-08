- Eurocity si scontra con alberi abbattuti - operazioni meteorologiche

In alcune parti della Baviera, i vigili del fuoco e le forze di polizia sono stati dispiegati, soprattutto in tarda serata di martedì, a causa di eventi meteorologici locali. In particolare, nella Bassa Baviera, nella Renania-Palatinato e nell'ovest di Monaco, sono state inviate le forze a causa delle condizioni meteorologiche avverse, come riferito dalla polizia e dai vigili del fuoco mercoledì mattina.

Interruzioni temporanee del traffico ferroviario nel distretto di Rosenheim

Anche nell'Alta Baviera nel distretto di Rosenheim c'è stato un incidente significativo legato al tempo: un treno Eurocity ha urtato un albero caduto sui binari e si è fermato. Secondo la polizia federale, a bordo c'erano circa 260 persone. Non sono state segnalate ferite. I binari sono stati riaperti intorno alle 1:30 e il traffico ferroviario è ripreso.

La sezione tra Bad Endorf e Prien presso il lago di Chiemsee era impraticabile dalla serata di martedì, intorno alle 19:00. La linea aerea era danneggiata e doveva essere riparata. Si dice che il treno sia stato trainato da una locomotiva diesel. Secondo un portavoce delle ferrovie, i vigili del fuoco hanno aiutato i passeggeri a scendere. I passeggeri sono stati trasportati a Prien con minibus.

In altri luoghi, ci sono state anche interruzioni del traffico ferroviario a causa del maltempo nella serata di martedì, ha detto il portavoce. La vegetazione è caduta sui binari, in particolare nella Renania Settentrionale-Vestfalia e nella Baviera.

Alberi sradicati, rami caduti, cantine allagate

Nell'area di schieramento del Niederbayern, sono state inviate le forze a 24 incidenti legati al tempo tra le 20:00 e le 23:00. La polizia ha riferito che gli alberi erano per lo più sradicati, causando disagi che dovevano essere rimossi. I veicoli sono stati anche danneggiati dai rami caduti e le cantine sono state allagate. A Feldkirchen, nel distretto di Straubing-Bogen, c'è stato un blackout temporaneo.

Anche gli eventi a Niederbayern sono stati interessati: la sfilata delle lanterne prevista in relazione al festival popolare del Gauboden è stata annullata dall'organizzatore a causa della minaccia di maltempo nella serata di martedì. L'area dell'evento è stata evacuata rapidamente e in ordine.

Anche nell'Alta Franconia ci sono stati incidenti legati al tempo. Secondo un portavoce della polizia, sono state inviate le forze 16 volte - principalmente nel distretto e nella città di Regensburg e nel distretto di Schwandorf. A Monaco, il maltempo si è abbattuto sulla parte occidentale della città nella serata. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha riferito 35 incidenti legati al tempo. La pioggia intensa ha allagato le strade, gli attraversamenti e le cantine.

Tre feriti in un incidente legato al tempo sull'A9

Nel distretto di Eichstätt dell'Alta Baviera c'è stato un incidente sull'A9 a causa della pioggia intensa, con tre feriti. Le prime indagini suggeriscono che un conducente abbia perso il controllo del proprio veicolo vicino a Denkendorf, diretto verso Monaco, a causa delle condizioni meteorologiche. Il veicolo avrebbe urtato la barriera centrale e un'altra auto. Entrambi i veicoli avrebbero lasciato la strada e si sono capovolti.

Il conducente dell'altra auto ha riportato ferite lievi, mentre l'altro conducente e un passeggero del suo veicolo sono stati apparentemente feriti in modo moderato.

Nel resto della Baviera, la polizia ha riferito pochi o nessun incidente legato al tempo. È rimasta calma, secondo la polizia bavarese della Swabia Nord.

A Steinmühle, nel distretto di Ansbach della Media Franconia, si è verificata una forte grandinata, secondo le informazioni della Bayerischer Rundfunk. La stazione ha mostrato immagini di un residente che spazzava il vialetto con una paletta da neve, dicendo: "Non ho mai visto niente del genere". La grandinata è durata 15-20 minuti.

Sono previsti ulteriori temporali e pioggia intensa nella Baviera meridionale: il Servizio meteorologico tedesco prevede che lo Stato libero sperimenterà temporali sparsi inizialmente, che diventeranno più frequenti nel pomeriggio, con pioggia intensa, grandine e raffiche di vento.

Localmente, sono possibili forti piogge fino a 40 litri per metro quadrato e raffiche fino a 100 chilometri orari, con il maggior rischio in Svevia e Alta Baviera.

