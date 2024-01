Euro 2022 femminile: l'Inghilterra padrona di casa stordisce la Norvegia con una demolizione da record con otto gol di scarto

Dopo una tesa e poco brillante vittoria per 1-0 contro l'Austria nella partita d'apertura del torneo, l'Inghilterra si è tolta il pensiero nella seconda giornata, diventando la prima squadra nella storia degli Europei - maschile o femminile - a segnare sette o più gol in una partita.

La squadra ha battuto il precedente record che aveva stabilito a Euro 2017 con una vittoria per 6-0 sulla Scozia.

Nel periodo precedente alla partita, l'allenatore della Norvegia Martin Sjögren ha fatto del suo meglio per entrare nella testa dei giocatori dell'Inghilterra, insistendo sul fatto che le Leonesse "sentono molto la pressione di essere in casa, essendo una delle favorite".

Chiaramente, non avrebbe potuto sbagliarsi di più.

L'Inghilterra era in vantaggio per 6-0 prima dell'intervallo grazie ai gol di Georgia Stanway e Lauren Hemp e alle doppiette di Ellen White e Beth Mead, prima che il colpo di testa di Alessia Russo e il terzo gol di Mead sigillassero la vittoria nel secondo tempo.

Il risultato è ancora più sorprendente se si considera che la Norvegia era tra le favorite del torneo per andare in fondo a Euro 2022 e vanta una serie di talenti di prim'ordine, in particolare il trio d'attacco composto dalla vincitrice del Pallone d'Oro 2019 Fémenin Ada Hegerberg, dalla stella del Chelsea Guro Reiten e da Caroline Graham Hansen del Barcellona.

"Non riesco a spiegarlo a parole", ha dichiarato Mead alla BBC. "Non credo di averlo nemmeno sognato. Sono così felice di aver ottenuto i gol per aiutare la squadra. Mi piace essere qui, mi piace far parte di questa squadra e mi piace ogni minuto".

"È una sensazione incredibile sentirsi come mi sento ora. Le ragazze devono godersi questo momento. Questi sono i momenti che dobbiamo goderci".

Dopo che più di 68.000 tifosi hanno assistito all'esordio della squadra contro l'Austria, 28.847 sono venuti a vedere l'Inghilterra martellare la Norvegia, creando un'atmosfera che l'attaccante White ha definito "assolutamente folle".

"Siamo molto grati per questo sostegno", ha aggiunto. "Speriamo di poter continuare a crescere come squadra, ma spero che tutti siano orgogliosi di noi".

L'allenatrice dell'Inghilterra Sarina Wiegman, che mantiene il suo record di imbattibilità al comando delle Lionesses, ha definito la serata "speciale", ma ha ammesso che nemmeno loro si aspettavano una vittoria del genere.

"Abbiamo sfruttato i loro punti deboli e siamo molto felici, ma allo stesso tempo è solo una partita", ha dichiarato alla BBC. "Ci godremo il momento, ma resteremo con i piedi per terra. 'Cosa sta succedendo qui?' - questo mi passava per la testa".

"La Norvegia non ha avuto risposte. Abbiamo creato occasioni, segnato gol ed è stato molto piacevole da vedere. Abbiamo mostrato le nostre qualità".

"I tifosi sono stati di nuovo molto gentili, quasi 30.000. Dobbiamo solo goderci questo momento, rilassarci un po' e poi iniziare a preparare la prossima partita".

Fonte: edition.cnn.com